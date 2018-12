Slavia a výhra číslo šestnáct! Kdyby mi to někdo řekl v létě, dal bych mu pusu, řekl Trpišovský

Možná si už nepamatují, kdy naposledy je některý soupeř takhle točil. Kdyby slávisté neměli v brance skvělého Koláře, kdo ví, jestli by v Jablonci vyhráli. „Jablonec byl od první minuty pohyblivější, přehrával nás. Nás podržel Kolář, silou vůle a bojovností jsme utkání nakonec zvládli," uvedl po výhře 2:0 v pondělní dohrávce 19. kola fotbalové ligy kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Jeho mužstvo přezimuje v pozici ligového lídra, před druhou Plzní ho hřeje čtyřbodový polštář. K tomu se těší na jarní vyřazovací část Evropské ligy, v níž se střetne s belgickým Genkem.

„Navíc jsme nadále i v domácím poháru. V lize jsme z devatenácti zápasů šestnáct vyhráli, což je úžasné. Kdyby mi to někdo řekl v letní přípravě, obejmul bych ho a dal mu pusu," prohlásil Trpišovský, kterého těší, že se sešívaní naučili vyhrávat i zápasy, ve kterých nejsou lepším týmem.

V hlavičkovém souboji (zleva) Michael Ngadeu ze Slavie a jablonecký David Hovorka.

Radek Petrášek

„Tahali jsme v Jablonci za kratší konec, utkání jsme ale zvládli. Hráči dokazují, že duely, v nichž se jim tolik nedaří, umí zvládat. Klobouk dolů před soupeřem, byl to pro nás jeden z nejtěžších zápasů," složil Trpišovský Jablonci poklonu.

Severočeši si musejí drbat hlavu, protože si mohli dělat zálusk na lídrův skalp. Znovu dokázali, že na podzim předvádějí nejlepší fotbal v soutěži. Tentokrát se ale nepotkali s koncovkou.

Slavia udělila soupeři lekci z produktivity

„Zápas se mi hodnotí špatně, prohráli jsme. Nejsem ale zklamaný z výkonu, měli jsme spoustu šancí. Bohužel jsme nedali. Byli jsme potrestaní z penalty," povzdechl si kouč Petr Rada. Z pokutového kopu za ruku Holeše, kterou odhalilo video, nezaváhal Škoda. Když pak zvýšil na rozdíl dvou branek Hušbauer, bylo hotovo. „Dostali jsme gól prakticky z ničeho. Pak už to pro nás bylo těžké. Slavia nás v závěru do ničeho nepustila, pohlídala si to," uvedl Rada.

Kapitán Jablonce Tomáš Hübschman.

Radek Petrášek

Jablonec je pro Slavii dlouhodobě neoblíbeným protivníkem. Z posledních 19 vzájemných zápasů v lize nad ním vyhrála jednou, před 5 lety. Od té doby ho 11x v řadě v nejvyšší soutěži neporazila.

„Věří si na nás. Paradoxně ale musím říct, že ze čtyř posledních vzájemných zápasů vždycky vyhrál horší tým. Takže příště budeme chtít být zase horší," culil se Trpišovský. Vzhledem k výsledku pondělního zápasu se nůžky mezi dvojicí Slavia-Plzeň ještě víc rozevřely. Třetí Ostrava na druhou Plzeň ztrácí už 11 bodů.

Fanoušci Slavie.

Radek Petrášek

„Nemyslím, že boj o titul už je jenom mezi námi a Plzní. S nadstavbou nemá nikdo zkušenost. Roli můžou hrát i terény. Nedokážu si představit, jak budou devátého února vypadat. Stát se může na jaře cokoli, byť náskok je hezký," pravil kouč Slavie.