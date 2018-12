ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Když se daří, tak se daří. Jen se musí koukat víc na tvorbu týmu než na provize

Čas vánočního rozjímání, s koncem roku bilancování. Čas měří všem stejně, ale je zajímavé, že ne vždy to všem stejně utíká. Když se blíží konec zápasu tak ti, kteří o gól prohrávají, s hrůzou pozorují hodinky, jak to letí, a ti, kteří vedou, vidí, jak se vteřinovka vleče.

Když jsem seděl svého času s panem Bicanem, tak mi paní Bicanová říká: „Nebudete tomu pane Škorpil věřit, nejvíc nám to utíká po té osmdesátce." Seděli tam ještě sedmdesátiletí Ota Hemele a Fajkus a společně v dobrém pomlouvali devadesátiletého Pláničku slovy: „Člověče, ten Franta je úplně blbej. Nic si nepamatuje, ptal se mě na spoluhráče, co je dvacet let mrtvej."

Při pohledu na tabulku si ještě musíme říci, že nic neprobíhá po přímce, ale po sinusoidě. Takže trenér, který prohrává, se těší, že nastane fáze vyhrávání, a naopak ten, co je na vítězné vlně, má bobky z toho, že už to skončí.

Miroslav Stoch se se spoluhráči ze Slavie raduje z gólu proti Petrohradu.

David W Cerny

Samozřejmě jsou propady a vzestupy mírné či hlubší. Slavia porazila Petrohrad a postoupila do jarní fáze Evropské ligy, kde vylosovaný Genk je hratelný. Pohledem na tabulku se mohou slávisté kochat, protože vedou o čtyři body a brankový rozdíl činí 32 gólů, což je hodně vypovídající. V domácím poháru měli doma Chrudim a čeká je Karviná. Když se daří, tak se daří. Jenom se pro to musí něco dělat. Vše je tedy o lidech. Když poslouchám vyjádření Nezmara a trenéra Trpišovského, tak je to mix znalosti problematiky, sebevědomí a pokory. Slavii čekají propady jen mírné a je tudíž na získání titulu mistra velikým favoritem.

Je to tam! Plzeňští fotbalisté si užívají vítězství v Lize mistrů nad AS Řím.

Vlastimil Vacek

To, že Plzeň je při skóre o osmnáct gólů horším zpět jen o čtyři body, je rovněž obdivuhodné. Navazuje na to i bilance v Lize mistrů, kde s výrazně horším skóre se díky vzájemným zápasům s CSKA Moskva probojovala též do dalších klání s Dinamem Záhřeb. To, že základ úspěchů Plzně položila Sparta, když tam jedním vrzem poslala Horvátha, Rezka, Limberského, Koláře a Petrželu bylo již konstatováno. Ale to, co z toho dokázali vytěžit pánové Paclík, Šádek, Vrba a v pozadí stojící Franta Mysliveček, je nad všechna očekávání. Pan Paclík o tom erudovaně přednáší a všichni mimo Sparty a Slavie by je chtěli napodobit. Jen nemají ten základ.

Sparta je ve skóre stejně jako Plzeň o čtrnáct branek v plusu, bodů však má o třináct méně. Je to dáno efektivitou a schopností týmového výkonu. U Sparty to dělá dojem, že sportovní pohled na tvorbu týmu byl až druhořadý. Že víc rozhodovala možnost dostat se k různým provizím. A to tam teď může Rosický napravit.

Rozčarovaný Costa ze Sparty.

Vlastimil Vacek

Rozdíl je i mezi Jabloncem a Ostravou. Jablonec má skóre o deset gólů lepší a bodů o jeden méně. Přitom to není tak dávno, co se mě Jarek Nohavica ptal: Zachrání se Baník? Já odpověděl: O tom není pochyb.

Třetí s devíti vstřelenými góly je Beauguel, který si během týdne rozmyslel svůj start za Zlín proti Plzni. A slyším, že je to neprofesionální. Ale ono je to právě naopak. Už jen to, že má smlouvu ve Zlíně a druhou podepsanou u Plzně, je v politice omílaný střet zájmů. A teď si představme, že by vstřeleným gólem připravil Plzeň o body, které by jí chyběly k postupu do Ligy mistrů. Vždyť by vyřadil sám sebe.