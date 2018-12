Kouč Slovácka odpočívá s rodinou, ale fotbal z hlavy nevypouští. Chci posilu do každé řady, tvrdí Svědík

Jste s touto bilancí v nové štaci spokojený?

To já bývám málokdy. Porazili jsme sice Baník, Spartu a Duklu, ale nepovedl se nám zápas v Olomouci. Kdybychom i tam bodovali naplno, mohl bych mluvit o maximální spokojenosti. Avšak i za tři vítězství jsem pochopitelně rád.

A máte určitě radost, že jste nezdar na Hané napravili v podzimní derniéře proti Dukle (1:0), jak jste po hráčích požadoval...

To ano. V utkání s Pražany jsme podali diametrálně odlišný výkon. Těší mě, že si kluci ověřili, že když přistoupí k duelu jinak, jsou za to odměněni výhrou.

Proč jste ovšem v jasně se vyvíjejícím střetnutí po pauze tolik polevili?

Bylo to asi logické. Strašně moc jsme se chtěli rozloučit s našimi fandy vítězstvím, a tak měli hráči kdesi v hlavách, aby se nedopustili nějaké zbytečné chyby a Dukla nevyrovnala. V defenzívě to ovšem zvládli skvěle, těsné vedení jsme naštěstí uhájili.

Guélor Kanga ze Sparty padá po zákroku Dominika Janoška (dole) ze Slovácka.

Je Slovácko už z nejhoršího venku?

Rozhodně ne. Vždyť máme pouze šestibodový náskok na předposlední Karvinou a poslední Duklu. To v novém ligovém formátu, kdy bude na pořadu o pět kol víc, vůbec nic neznamená. A od čtrnáctého místa, které bude na konci sezony znamenat baráž o udržení, nás dělí jen dva bodíky. Takže musíme makat dál, přes zimu nás čeká hodně tvrdé práce.

Aspoň do konce roku si však od fotbalu odpočinete?

Počítám s tím. Hrozně moc jsem se na krátké volno těšil. Myslím, že si ho zasloužím. Mám totiž za sebou docela náročný rok. Na jaře jsem až do posledního utkání usiloval o udržení mezi elitou s Jihlavou a navzdory značnému zlepšení nám to bohužel o kousek nevyšlo. Pak jsem na Vysočině tvořil po ztrátě několika opor za pochodu nové mužstvo a dařilo se nám pohybovat se na špici druholigové tabulky. Když se poté naskytla ke konci roku nová výzva, přesunul jsem se do Uherského Hradiště a hraju o ligovou záchranu znovu. Věřím, že to tady dopadne podstatně líp. Mám fotbal strašně rád a těší mě, že se jím mohu živit, ale sem tam musí asi nabrat síly úplně každý. Nejsem výjimkou.

Plánujete tedy cestu za teplem k moři?

Nikoli. Poslední dva týdny v roce trávím doma s rodinou. Manželka je totiž v sedmém měsíci těhotenství, a tak se o ni starám a co nejvíc jí pomáhám.

Tomáš Zajíc ze Slovácka.

Úplně jste ale na fotbal zřejmě myslet nepřestal, že?

To ne. Tím, že se podzim letos protáhl až do poloviny prosince, se výrazně zkrátil prostor pro shánění posil. Takže tentokrát budou jednání probíhat zřejmě i přes vánoční svátky, což dřív nebývalo příliš obvyklé.

Požadujete po klubovém vedení nové hráče?

Rád bych. Uvítal bych do každé řady po jednom fotbalistovi. Ale chci takové, kteří budou mít šanci se hned probojovat do základní sestavy. Talentovaných mladíků je totiž ve Slovácku díky místní akademii dostatek. A taky se budeme domlouvat se Slavií a s Plzní, zda u nás zůstanou i na jaře hostovat Kuchta s Janoškem.

Máte zájem také o hráče z Jihlavy, kde jste donedávna působil?

I tam máme některé vyhlédnuté.

Spekuluje se především o zkušeném záložníkovi Zoubelem, který má za sebou výtečný podzim...

Je jedním z nich.

A pracovat se zahraničními fotbalisty vám nevadí?

Ne. Cizinci musí být ovšem výrazně lepší než naši hráči. To i já ctím. A optimální je, pokud jsou už v Česku adaptovaní.

Fanoušci Slovácka při utkání se Spartou.

Jaké cíle si stanovíte pro jarní odvety?

Já většinou nepřemýšlím, jak vysoko chci skončit, ale usiluju především o to, aby na týmu byl poznat co největší progres. Mým krédem je vyhrát každý zápas, což se snažím přenést na hráče. Nebudu ale samozřejmě tvrdit, že se nechci dostat do skupiny o sedmé až desáté místo, z níž bude ještě šance zabojovat o účast v předkole Evropské ligy. Je to pochopitelně mnohem lepší než se klepat ve skupině o záchranu.

Změní se s dřívějším jarním startem první ligy struktura zimní přípravy?

Ani ne. Slovácko obvykle jezdilo do Turecka přes zimu dvakrát, a i tentokrát si dva bloky na úvod a závěr přípravy zopakujeme. Vítám to, protože nedisponujeme příliš kvalitní umělou trávou. Mezitím budeme trénovat čtrnáct dní v domácích podmínkách.