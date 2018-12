Podle Tvrdíka Slavia pošle Pokorného do Bohemians. Není to pravda, reagují Klokani

Fotbalisté Bohemians 1905 údajně mají pro jarní část sezony získat posilu do defenzivy. Do Ďolíčku má podle informací předsedy představenstva červenobílých Jaroslava Tvrdíka zamířit na hostování z nedaleké Slavie stoper Lukáš Pokorný. V Bohemians ale zprávu vyvracejí. "Není to pravda," řekl pro Sport.cz tiskový mluvčí Petr Tomášek.