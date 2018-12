Sparta odmítla ranec za Stanciua, do Turecka by se měl vrátit Kaya

Spekulací je kolem letenského klubu v souvislosti s chystanými zimními kroky spousta. Jedna z nich praví, že Sparta se bude chtít většiny svých zahraničních hráčů zbavit. Nekoresponduje však s informacemi agenta Pavla Zíky ze společnosti Global Sports, který se na příchodu řady cizinců na Letnou podílel.

„Dostali jsme třeba nabídku na Nico Stanciua ze Saúdské Arábie. Velmi lukrativní pro klub i hráče, s přestupní částkou okolo 180 milionů korun a platem až čtyřikrát větším, než má Nico na Letné. Sparta ji ovšem odmítla," říká Zíka.

V kurzu je útočník Benjamin Tetteh, autor devíti podzimních gólů. „V poslední době ho sledují kluby z Premier League i bundesligy. Očekáváme nabídku kolem 300 milionů korun. Ani Benjiho však Sparta nechce pustit, její požadavek je, aby pokračoval i na jaře," poukazuje agent.

„Chipciu má hostování až do léta, pokračovat by měl i brankář Nita. Stoper Kaya by se měl na hostování vrátit do Galatasaraye Istanbul," dodává Zíka.

Rozhodnout se musí případ Šural

Jeho agentura zastupuje také Josefa Šurala, kolem něhož je docela dusno. Český reprezentant stále neprodloužil smlouvu, jež mu v létě na Letné končí. Sezonu začínal jako kapitán, podzim končil jako nepotřebný náhradník.

„Chceme se dohodnout se Spartou v klidu a bez skandálů," ujišťuje agent. „Stále je ve hře prodloužení smlouvy. Pokud k němu nedojde, pak se budeme zabývat nabídkami ze zahraničí. Jasno chceme mít do začátku zimní přípravy," líčí Zíka.

Pro Šurala má připravené varianty ze zámořské MLS, Turecka, Ruska či Srbska.