V Opavě si plním fotbalový sen, říká pětigólový střelec Smola

Fotbalový útočník Tomáš Smola zažívá na prahu třicítky, kterou oslaví v lednu, nejúspěšnější období hráčské kariéry. Třebaže první ligu okusil poprvé až v létě 2018 při postupu Slezského FC Opava, nastřílel na podzim za nováčka soutěže pět gólů. A už vyhlíží jaro, v němž by chtěl přispět svými výkony k důstojnému působení klubu mezi elitou. „Plním si svůj fotbalový sen," říká Smola v rozhovoru pro Sport.cz. Během krátké zimní přestávky si nachází čas i na návštěvu hokejových zápasů v Chomutově.

Jak se ohlížíte za opavským podzimem?

Jsme spokojeni. V prvních sedmi kolech jsme byli v podstatě na odpis, ale pak jsme se zvedli a závěr se nám vydařil. Bylo to i tím, že jsme se vrátili z brněnského azylu domů, a to nám stačí. Víme, že jsme na opavském stadionu silní, prostředí nám vyhovuje, a dá se bojovat s každým. Všichni hráči soupeřů jsou stejní lidé jako my a nemám problémy s nimi hrát.

Můžete zrekapitulovat svoji střeleckou bilanci? Kterých gólů si ceníte nejvíce?

Hlavně si vážím toho, že jsem se takhle prosadil. Za trenéra Romana Skuhravého jsem zpočátku moc nehrál, pravidelně jsem nastupoval až od sedmého kola. Dal jsem vítěznou branku za Opavu v Brně proti Teplicím, stejně tak s Mladou Boleslaví, v Olomouci z toho byl bod. Ale hodně znamená především derby s Baníkem Ostrava, jemuž jsem dal taky gól. Jako divák jsem několikrát zažil souboje Sparty se Slavií, ale co se děje mezi fanoušky Ostravy a Opavy je výjimečné.

Ale v zápase se Slavií jste dostal červenou kartu.

Bohužel jsem se nechal vyloučit. Nakonec nás to ale nakoplo, protože jsme pak ze dvou kol získali šest bodů a zakončili podzim dvěma výhrami!

Když dal teplický Moulis v posledních dvou podzimních kolech dvě branky, mrzelo ho, že sezona skončila. Jak jste na tom byl vy?

S Pavlem Moulisem jsme společně hráli za druholigové Ústí nad Labem a jsem rád, že se rozstřílel. Já bych klidně hrál taky dál. Nabitý program, tréninkový proces i zápasy mi vyhovují, svátky moc nemusím.

Kde jste strávil Vánoce?

Doma v Lounech. Byl jsem se i podívat na hokeji v Chomutově. Třeba zápas Pirátů s Libercem se mi líbil, oba týmy hrály velice dobře. Občas zajdu na extraligu. Hodně sleduji i NHL a KHL.

Pocházíte ze severu Čech, ale fotbalově jste zazářil v Opavě. Jak to jde dohromady?

V Teplicích jsem prošel celou mládeží, byl jsem v béčku, v Chomutově, vrátil jsem se na přípravu do teplického áčka, působil jsem v Ústí nad Labem. Pak mě fotbalový osud zavál do Slezska a jsem tam spokojený.

A stoupáte na výkonnostním žebříčku.

S Opavou jsem zažil třetí místo ve druhé lize, následně postup do první ligy a teď mám za sebou půlku sezony v nejvyšší soutěži. Potřeboval jsem životní změnu a Opava mi moc pomohla. A když to shrnu, tak ve finále si plním fotbalový sen.

V čem je podle vás největší přednost Opavy?

Tým je složený většinou z hráčů dříve nechtěných v lize. Sešli jsme se a vytvořili zdravé jádro. Proto nám to šlape. Není tady žádná hvězda kromě Pavla Zavadila, který je i ve čtyřiceti letech schopen běhat na úrovni a předvádět výkony, jaké předvádí.

V zimě ovšem zamíří Joel Kayamba do Plzně. Jak to berete?

Určitě je to velké oslabení. Odchází nejen špičkový hráč, ale i parťák, se kterým jsem strávil kus času. Musíme ho nějakým stylem nahradit, aby to vzal za něj někdo jiný. Třeba i kluci, kteří přijdou. Má to být i Manzia z Olomouce.

Jak se chystáte na prvoligové jaro?

Bude to výzva, a myslím, že se zachráníme. S klukama pro to uděláme cokoliv. Zatím jsme v tabulce devátí dva body za Teplicemi. Koukáme se dopředu a doufám, že až do závěru základní části si udržíme postavení v prostřední skupině.