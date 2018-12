Stanciu a jeho budoucnost ve Spartě? Přestup nezáleží jen na mně, prozradila hvězda

A je to venku! Zůstane hvězdný rumunský záložník Nicolae Stanciu dál ve fotbalové Spartě? Nebo se naplní spekulace, že by rád rudý dres Letenských vyměnil? Odpověď přichází, ale jasno do celé věci tak úplně nedává. „Přestup nezáleží jen na mně. Ale se Spartou chci vyhrát Český pohár," prozradila hvězda v rozhovoru pro web Rumunské fotbalové federace.

Stanciu označil končící rok 2018 za mimořádný, a to včetně přestupu na Letnou. „V Praze jsem našel pohodu, zaznamenal jsem hodně osobních úspěchů. Bohužel výkony Sparty nebyly na očekáváné úrovni," povzdechl si rumunský reprezentant. Je jasné, že ztráta sedmnácti bodů na vedoucí Slavii nemůže nikoho ve sparťanském táboře nechat chladným.

I když patřil mezi nejlepší hráče letenského klubu, má Stanciu v plánu další progres. Se Spartou chce navíc vyhrát trofej. „Chci získat se Spartou Český pohár. Šance na mistrovský titul jsou poměrně malé, ztráta na první místo je velká," potvrdil pětadvacetiletý hráč, který na podzim vstřelil v nejvyšší soutěži čtyři branky.

Pak Stanciu okomentoval i spekulace, jak je to s jeho případným stěhováním do jiného klubu už během zimy. „Teď se v Praze cítím velmi dobře, a to je pro mě opravdu velmi důležité. Vím, že došlo i k nějakým diskusím ohledně mého odchodu, ale přestup nezáleží jen na mně," prozradil fotbalista, aniž by odtajnil, jak to nakonec bude. Ve hře prý byl odchod hráče do Egypta, ale z pohledu Sparty údajně nebyla zajímavá finanční stránka případného přestupu.