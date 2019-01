Tecl dělá pokroky, návrat nehodlá uspěchat. Nechci vypadat jako postřelený zajíc, culí se útočník Slavie

Dva měsíce po operaci zkříženého vazu v koleně Stanislav Tecl spokojeně hlásí: všechno jde podle plánu. Útočník fotbalové Slavie už čtrnáct dnů po zákroku odhodil berle, do Vánoc nohu dokázal rozhýbat. Dokonce nevylučuje návrat v závěru této sezony.

„Bál jsem se, jak koleno zareaguje, přetržený vaz není nic příjemného. O to víc mě těší, že rekonvalescence probíhá, jak má," lebedí si Tecl. Zatímco ligový lídr dnes odlétá na soustředění do Španělska, 28letý útočník odstartuje další fázi rehabilitace. „Během Vánoc jsem měl klidnější režim, teď do toho zase vlítnu. Čeká mě rotoped a bazén," podotýká Tecl.

Po lednovém návratu z Jablonce chytil životní formu. V nabitém kádru Slavie si vydobyl pozici útočníka číslo jedna, objevil se i v reprezentaci. Zářijové zranění ho však v rozletu zastavilo. Po měsíci sice zasáhl do pohárového duelu v Kodani, po něm si ale vyslechl nemilosrdnou diagnózu.

Zraněný Stanislav Tecl ze Slavie opustil derby na nosítkách.

Vlastimil Vacek

„Někde jsem si přečetl názor, že jsem měl jít na operaci hned, že bych neztratil skoro dva měsíce. Nesouhlasím. Stejně bych musel čekat šest týdnů, než by se koleno zklidnilo. Věděl jsem, že je vaz přetržený, ale koleno nebolelo, neotékalo. Trénoval jsem bez úlev. V zápase bohužel nevydrželo," říká Tecl, který psychicky náročné období těsně po zákroku zvládl. „Na světě jsou přece daleko horší věci. Zranění prostě k fotbalu patří, nedá se svítit," dodává.

Rozhodně netlačí na pilu. Nehraje u něj roli, jestli začne běhat o týden dřív nebo o dva později. „Pro mě je zásadní, abych fungoval za rok, za dva. Abych o kolenu nevěděl. Stejně mi vychází, že se nejdřív uzdravím na posledních pár zápasů, kdyby to hořelo. Což nepředpokládám. Spíš je to tedy o další sezoně. Je totiž rozdíl vrátit se, abych si připsal start, nebo se vrátit ve formě. Abych na trávníku nevypadal jako postřelený zajíc," culí se Tecl.

Dobře ví, že ho čeká ještě náročná cesta. A že od nuly začne teprve v momentě, kdy se zapojí do plného tréninku. „Kádr Slavie je silný, nikdo nebude čekat, až se uzdravím. Určitě nepůjdu hrát, kdy si já řeknu. Budu si muset místo zpátky vybojovat. Ale zakousnu se," říká Tecl.