Sigma zatím bez posil, chce však přivést zkušeného stopera

„Jednání intenzivně probíhají. Když všechno dobře dopadne, mohl by tady už příští týden být. Zkušenost, to byl v této souvislosti můj zásadní požadavek. V situaci, co jsme, si nemůžeme dovolit, spálit se. Chci proto, aby přišel hráč, který pravidelně nastupoval, kvalitu už prokázal a může nám okamžitě pomoci," prohlásil Jílek.

Vybrat hráče, který tyto kritéria splňuje, bylo podle sportovního ředitele Sigmy Ladislava Mináře mimořádně obtížné. „V průběhu Vánoc nám jich agenti nabízeli dost. Jenže v české a slovenské lize byli k mání jen leváci, a ty máme dva. U praváků byly neakceptovatelné ceny, nebo neměli výkonnost podle představ trenéra. Vybrali jsme si proto jednoho fotbalistu ze zahraničí a já věřím, že ho získáme. Kvalitní stoper prostě přijít musí. Potřebujeme ho i proto, aby vedle něj dál rostl Jemelka," zdůraznil Minář.

Žádné další posily v této chvíli Hanáci nehledají. „Dlouhodobě bychom rádi přivedli jednoho středopolaře a jednoho hrotového útočníka. Dokud ale nebude stoper, řešit nikoho dalšího nebudeme. Prostor na to bude, až přijde," doplnil k tomu sportovní ředitel.

Z kádru Hanáci naopak uvolnili konžského krajního záložníka Manziu na přestup do Opavy a obránce Surzyna na hostování do Vítkovic. „Nabídku na žádného jiného našeho hráče včetně všech opor, jsme nedostali," konstatoval Minář.

Z hlediska cílů pro jaro chce Sigma v prvé řadě co nejrychleji opustit barážové příčky. „Hrát o záchranu může být v novém systému hodně ošidné. „Rádi bychom se dostali, co nejdál i v českém poháru. Uvidíme ale, jak nám to půjde v lize. Ta je nyní prioritou," přiznává Jílek.

V přípravě jeho svěřenci odehrají dva zápasy v Trenčíně, poté se utkají v Bratislavě se Slovanem, doma pak s Ružomberokem a Jihlavou. Další tři zápasy je čekají na soustředění v Turecku, kde se budou připravovat od 25. ledna do 3. února (soupeři ještě nejsou potvrzeni). Do ligy vstoupí 9. února domácím duelem s Jabloncem.