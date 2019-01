Tahoun Dukly je zpátky! Z malé trhliny se vyklubal problém na tři měsíce

Nepříjemné zranění si přivodil jen krátce poté, co tým z Julisky převzal nový kouč Roman Skuhravý. „Trhlina byla nejprve menší a já s ní ještě chybně dva týdny trénoval, protože jsem se chtěl ukázat novému trenérovi," vzpomíná sedmadvacetiletý fotbalista. Jenže trhlinu si tím ještě zvětšil a chyběl pět týdnů. "Když jsem už začal konečně trénovat, zase jsem si to obnovil a dalších pět týdnů znovu stál. No a poté přišla přestávka," ušklíbne se.

Jedinou účinnou léčbou byl klidový režim. Tahoun dejvického týmu tak ve zbytku podzimu sledoval úsilí spoluhráčů vyhrabat se ze dna tabulky pouze z tribuny. Podobně jako v loňském ročníku, v němž si hned v úvodním kole na půdě Plzně přetrhl křížový vaz v koleni a po operaci i následné rekonvalescenci naskočil zpět do ligového kolotoče až v jarní části. Po chirurgickém zákroku pak musel nohu posilovat, jenže své snažení v létě přehnal. „Já ji asi přetížil a sval zkrátka nevydržel," povzdechl si ještě jednou nad nešťastnou prasklinou.

Marek Hanousek z Dukly a Nicolae Stanciu ze Sparty.

Vlastimil Vacek

Teď už je ale zcela fit a doufá, že si veškeré zdravotní trable nadlouho vybral. Zatímco zimní příprava Dukly odstartovala až ve čtvrtek odpoledne, Hanousek přes vánoční svátky nelenil. „Měl jsem plán od kondičáka. Jediný den, kdy jsem měl volno, byl 1. leden," usmíval se.

Na jaře tuší tuhý boj o záchranu, i když se borci z Julisky po mizerném začátku dostali do bodového kontaktu s dalšími mužstvy. „Pan Skuhravý to zvednul a máme už aspoň patnáct bodů. Minulé dva zápasy nás ale zase vrátily zpátky na zem, protože jsme prohráli se soupeři, kteří jsou kolem nás v tabulce. Opět jsme si to zkomplikovali, ale budeme bojovat," ujišťuje.

Zimní dril bude proti předchozím sezonám o čtrnáct dnů kratší, což ale Hanouskovi nevadí. „Jsme radši, když se hraje, než trénuje. Ani zima není takový problém, ale potíž je to pro diváka. Mělo by se pro něj do budoucna něco udělat, aby dvě hodiny nemrznul na plastové sedačce. Po vzoru Nizozemska udělat vyhřívané tribuny jako má třeba Sparta, protože jinak ti diváci chodit prostě nebudou," dodal.