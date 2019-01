Jablonec získal slovenského záložník Fábryho z Nitry

Fábry během povedeného podzimu v 16 zápasech slovenské ligy vstřelil šest gólů a přidal stejný počet asistencí. "Jde o rychlostní typ hráče s dobrou kopací technikou. Výhodou je, že je použitelný na více herních pozicích. Sledovali jsme ho dlouhodobě. Je to mladý hráč s velkým potenciálem," popsal posilu jablonecký trenér Petr Rada.

Jednadvacetiletý Fábry v Nitře strávil celou dosavadní profesionální kariéru. V posledním podzimním kole slovenské ligy se blýskl hattrickem do sítě Zlatých Moravců.

PŘESTUP | Záložník Andrej Fábry se dnes připojil k FK Jablonec a zítra vstoupí do zimní přípravy kondičními testy! Nyní se ještě řeší poslední detaily smlouvy. Vítej v Jablonci! #vprvnilinii #prestupy

Více info: https://t.co/SNDG3mMPGX pic.twitter.com/TEvq6HWXy2 — FK Jablonec (@FKJablonec) 4. ledna 2019

"Znamená to pro mě hodně. Je to můj první přestup, navíc do zahraničí," komentoval Fábry svůj příchod do Jablonce. "Doufám, že se mi tady bude dařit jako v Nitře a doufám, že se rychle přizpůsobím a půjde to všechno dobrou cestou. Věřím, že si se spoluhráči dobře sedneme. Slyšel jsem, že je tady výborný kolektiv," dodal.