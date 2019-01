Debakl z konce podzimu Spartě jasně ukázal, kteří hráči už v ní nemohou pokračovat

Závěr kalendářního roku se změnil v jeden velký debakl. Ztráta deseti bodů během čtyř posledních kol je pro Spartu těžkým direktem. Přezimuje až jako pátý tým české ligy.

ŠČASNÝ | „Podzim jasně ukázal, co je potřeba zlepšit, kteří hráči už tu nemohou pokračovat. Díky analýze podzimu teď můžeme udělat kroky k tomu, abychom se vrátili tam, kde bychom měli být,“ říká trenér Sparty Zdeněk Ščasný. #acsparta



➡️ Celý 🎥 rozhovor: https://t.co/RWBAxiFT72 pic.twitter.com/TqtSGhD5CY — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 4. ledna 2019

„V závěru se náš problém prohloubil. Ztratili jsme i druhou a třetí pozici, navíc ani hra neodpovídala tomu, co jsme chtěli. Závěr podzimu výrazně ovlivnil pohled na nás, bylo to to nejhorší, co nás mohlo potkat," uvědomuje si trenér Zdeněk Ščasný.

Problémů je víc než dost

Navzdory očekávání bídné výsledky ustál. „Problémů máme upřímně hodně, nemůžeme všechny hodit jen na Zdeňka. Když se podíváme na kalendářní rok, skončili jsme pátí na jaře i na podzim. A byli v tom tři trenéři (Stramaccioni, Hapal, Ščasný). Na vině je prostředí," poukazuje nový sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Zdeněk má zkušenosti, aby naši současnou situaci obrátil. Že je toho schopný, ukázal během podzimu," dodává.

Ke změnám na lavičce nicméně došlo. Realizační tým posilují v roli asistentů Michal Horňák a Petr Janoušek, kteří úspěšně působili jako trenéři sparťanské juniorky, resp. výběru do 19 let.

Co říká Tomáš Rosický na cizince ve Spartě? Je to problém nebo ne?

„Už během podzimu jsme věděli, že tohle bude potřeba. Chceme se víc zaměřit na trénink detailů, na skupinové tréninky, proto jsme přivedli dva nové členy do realizačního týmu. Rozhodli jsme se pro naše trenéry od juniorky a od dorostu. Věřím, že to je správný krok," doufá Ščasný.

„Hlavní trenér bude mít vytvořené patřičné podmínky. Dva noví asistenti mají dobrý potenciál, aby jednou byli hlavní trenéři. Dostanou i velkou odpovědnost a roli v jeho týmu," avizuje Rosický.

Cílem je návrat do pohárové Evropy

Spartu teď každopádně čeká trnitá cesta k udobřování zhrzených fanoušků.

Budou ve Spartě pokračovat Stanciu a Šural? A co Ben Chaim nebo příchod Dočkala?

„Chceme udělat kroky, abychom konsolidovali mužstvo a chtěli bychom mu vrátit tvář a vrátit se do pohárové Evropy. Všechny problémy jsme si analyzovali a pojmenovali, zimní příprava nám musí stačit, abychom je napravili. Uděláme pro to všechno," slibuje Ščasný v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Díky analýze podzimu teď můžeme udělat kroky, abychom se vrátili tam, kde bychom měli být," dodává kouč.

Bez loga na dresu a generálního partnera

Poslední letenskou novinkou je, že Sazkabet po uplynutí dvouletého kontraktu ke konci roku 2018 skončil v roli generálního partnera Sparty. Spolupráce mezi klubem a sázkovou kanceláří bude pokračovat už jen na nižší úrovni do konce sezony. Logo Sazkabet bude nadále součástí tréninkového vybavení prvního mužstva.

Vedení klubu bude nyní jednat o příchodu nového sponzora, jehož symbol by byl umístěný i na dresech A-mužstva. Pro pohárová utkání (MOL Cup a soutěže UEFA) platí i nadále spolupráce se společností T-Mobile. Dresy s logem telekomunikační společnosti oblékli sparťané poprvé při utkání domácího poháru v Opavě.