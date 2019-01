Horváth se vrací do Plzně!

Zpátky na místě činu. Pavel Horváth se po roce a půl vrátil do Plzně, kterou jako kapitán dovedl dvakrát do fotbalové Ligy mistrů a k ligovým titulům. Bývalý záložník se stal hlavním koučem juniorského týmu do 21 let, jména jeho asistentů zatím nejsou známa.