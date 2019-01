V Příbrami trénují Jablonský a Pilík. Možná se vrátí Matoušek

„Pilík nás požádal, jestli s námi můžeme trénovat. O tom, zda zůstane, jsme se zatím nebavili. Je to kreativní záložník, navíc se vztahem k Příbrami. S jeho mateřským klubem zatím nejednáme," řekl pro Sport.cz šéf klubu Jaroslav Starka. Rád by viděl zpět na hostování ze Slavie ofenzívního univerzála Jana Matouška. Ten odešel do Edenu za rekordních 42 miliónů korun, ale do základní sestavy se neprosadil. „Samozřejmě se bude v přípravě snažit vybojovat si místo v užším kádru. Pokud se mu to nepodaří, vrátil by se domů. Jasno by mělo být těsně před začátkem jara. Není pochyb o tom, že by nám hodně pomohl," zdůraznil Starka.

Jinak o velkých změnách v kádru s trenérem Josefem Csaplárem neuvažují. „Máme solidní kádr, a navíc hodně velmi dobrých odchovanců z naší akademie. Až se plně zapojí Miroslav Slepička, který po zlomenině nohy zatím trénuje individuálně, a pokud by přišel Matoušek, budeme spokojení. Pokud bychom došli k závěru, že potřebujeme některý post posílit, pak bychom chtěli hotového hráče, třeba na hostování. Mladých máme dost," dodal Starka.

Csaplár zimní přípravu nezná

Kouč Příbrami Josef Csaplár má k období, které u nás nazýváme zimní přípravou, specifický přístup. „Pojem zimní příprava neznám, neumím ho uchopit. Trénuji asi třicet let, ale nikdy jsem speciální přípravu na toto období nedělal, a to ani v Liberci, ve Slavii či Plocku. Učil jsem se na Západě, a tam je tenhle specifický český pojem neznámý. Žádný špičkový klub ani hráči jako Ronaldo, Messi, Kane nebo kterýkoliv z bundesligy, italské ligy nebo té nizozemské, zimní přípravu neznají, protože v jejich zemích nic takového není. V některých velkých ligách je pauza kolem Vánoc a na přelomu roku, ale nikde ji nepojímají jako přípravné období. A tak k tomu přistupuji i já," řekl pro Sport.cz a Právo.

Hráčům také nedal žádné individuální plány na období po posledním ligovém utkání v polovině prosince se Spartou a čtvrtečním startem přípravy. „Naopak jsem jim řekl, ať si co nejvíc odpočinou, zapomenou, že je nějaký fotbal a věnují se rodinám, chodí do divadla, zaplavat si, na procházky, a hlavně ať si vyčistí hlavu. Nyní pokračujeme v tréninku, jen místo ligových zápasů budeme hrát přípravné a Tipsport ligu," dodal.

Do zahraničí se nechystají

Výjezd na zahraniční soustředění také neplánuje. „Uměl bych si představit čtrnáct dní třeba ve Španělsku, ale vycházím z příbramské reality. Plnohodnotnou zahraniční přípravu, abychom bydleli v kvalitním hotelu, měli hned vedle tréninkové hřiště a zahráli si proti zajímavým a kvalitním soupeřům, nám nikdo nezaplatí a za nějakou polovičatost nebudu klubu utrácet peníze. To by nemělo smysl. Vycházím i z toho, jaké jsou u nás přírodní podmínky, v nichž jarní část ligy nejspíš začne. Zůstáváme v Příbrami a budeme jen vyjíždět k zápasům. Maximálně si odskočíme na pár dní někam poblíž, abychom na chvíli změnili prostředí," konstatoval Csaplár.

Úvodní zápas Tisport ligy sehraje Příbram 9. ledna v Xaverově proti Hradci Králové, tam se utká 12. 1. s Vlašimí a 15. 1. s Ústím nad Labem. V případě vítězství by pak Příbram k rozhodujícím duelům odletěla na Maltu. V programu má také přípravné duely s Duklou, Českými Budějovicemi, Sokolovem či Táborskem. Jarní část ligy odstartuje 9. 2. v Liberci.