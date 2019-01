Plzeň poprvé na hřišti: bez čtyř marodů, zato se třemi posilami a Bakošem. Hrošovský zůstává

Trenér Vrba v sobotu dopoledne postrádal hned kvarteto zraněných hráčů, kteří na podzim podstoupili operaci (Krmenčík přední zkřížený vaz, Kolář a Řezník achilovka, Kopic kotník). Chyběl už stoper Hájek, který odešel na hostování do Mladé Boleslavi. Kádr Viktorie se pravděpodobně zúží minimálně o další dvě jména: odejít by mohl záložník Zeman, vzhledem k velké konkurenci na hrotu i jeden z útočníků.

„Máme čtyři útočníky, navíc další dva podhrotové hráče. Z tohoto pohledu je pravděpodobné, že jeden z nich odejde. Kdo to bude, o tom se bavme až po soustředění ve Španělsku. A Zeman? Je v kádru, uvidíme," uvedl Vrba, který přivítal rozšíření mužstva o tři posily. „Přivedli jsme hráče, kteří zvýší kvalitu. Snažíme se omladit, byť Kayamba a Beauguel jsou cizinci, českou ligu dobře znají," podotkl Vrba.

Kouči Pavlu Vrbovi (na snímku uprostřed v pozadí) byly k dispozici i posily Jean-David Beauguel, Joel Kayamba a Erik Pačinda, jenž s úřadujícími mistry trénoval už v závěru podzimu.

Miroslav Chaloupka

I vzhledem k vynikajícím výkonům ve skupině Ligy mistrů se spekulovalo o odchodu slovenského záložníka Hrošovského do zahraničí. V sobotu trénoval s týmem, podle Vrby se na tom nebude nic měnit. „Nemám informace, že by někam odcházel. Jsem rád, je v kádru, na podzim odváděl fantastickou práci. Co bude dál, nechci spekulovat," prohlásil Vrba.

Kromě posil přivítal trio navrátilců z hostování: útočníka Bakoše, stopera Pirocha a brankáře Šimana. K mužstvu se navíc připojili dva mladíci z juniorky, kteří na podzim hráli UEFA Youth League - záložník Šulc a útočník Kepl.

Limberský a spol. se až do 19. ledna budou připravovat v domácích podmínkách, v Plzni odehrají tři zápasy. Ten první v úterý s Ústím nad Orlicí. Dvacátého ledna odlétají viktoriáni do Španělska, během 13denního soustředění sehrají čtyři zápasy, jména soupeřů budou upřesněna.