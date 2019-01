Prokletý běžící pás! Dvakrát se na něm při testech zranil, teď už ho Hejda odmítl

„Hejdis absolvoval testy radši na kole, zvládl to naštěstí bez zranění. Chce se to prostě dobře rozcvičit. Říkal jsem mu potom, že po čtyřech letech by mohl zažít přípravu," vtipkoval na adresu Hejdy záložník Jan Kovařík. „Teď vážně, doufám, že bude zdravý," dodal.

Není divu, že Hejda pás odmítl, neboť letní nešťastná příhoda byla už druhá tohoto druhu. Obě měly shodný průběh. Sotva v první den přípravy vstoupil na běžící pás, s bolestivou grimasou ve tváři ho opustil.

Funkční testy už dnes absolvovaly také nové posily – Erik Pačinda, Joel Ngandu Kayamba a @JDavid_Beauguel! 💪🏃‍♂️

Nechyběl ani navrátilec z hostování v Trnavě Marek Bakoš.#fcvp pic.twitter.com/gOQggndblM — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 4. ledna 2019

Tentokrát ho píchlo v lýtku, první zápas v sezoně odehrál až zkraje září. Potíže s lýtkem, byť v menší míře, ho provázely dál, například musel odstoupit ze zápasu se Slováckem. Podobné problémy si nyní chtěl ušetřit, proto zvolil úspěšně rotoped.