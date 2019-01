Hadaščoka jsem chtěl už do Opavy, libuje si trenér Dukly. Koho má v hledáčku?

Z druholigové Vlašimi přišel útočník Vojtěch Hadaščok, z Varnsdorfu zase obránce Daniel Kozma. Co si od nových tváří slibujete?

Bojovali jsme o změnu klimatu v týmu, abychom do něj přivedli větší hladovost. Oba dva v mých očích přerostli druhou ligu a chtějí ukázat, že na první mají. A přesně tohle jsem hledal.

Hadaščok před pár lety zazářil v dresu Liberce, na podzim nasázel za Vlašim devět gólů. Sledovali jste ho delší dobu?

Já ho chtěl už do Opavy, protože z ní pochází. Vybojovali jsme o něj takový minisouboj s Bohemkou a Zlínem, za což chci poděkovat vedení a majiteli. Nepochybuju o tom, že pokud dokážete dávat góly, tak je dokážete střílet v jakékoli soutěži. Teď jde o to, aby si všechno sedlo v chemii toho týmu. Vzhledem k Vojtově příchodu chceme i uzpůsobit náš herní projev, který na podzim nebyl dobrý.

Příchodem Hadaščoka a Kozmy však posilování kádru jistě nekončí.

Máme v hledáčku dva zkušené hráče, kteří by nám v ose hřiště přinesli do týmu to, co do něj chceme dostat. V této chvíli ale pracujeme s kádrem, který máme. A věřím, že změny, které jsme do této chvíle udělali, zvednou motivaci u všech kluků.

Říkáte, že máte políčeno na dvě posily. Jste v jejich příchodu optimistou?

Jednoho hráče jsem osobně skautoval ve Španělsku, to by mohlo dopadnout. A ten druhý hráč by k nám chtěl. Jde o to, jestli se dohodnou kluby.

Útočník Dukly Praha Jan Holenda během utkání s Baníkem.

Vlastimil Vacek

Individuální přípravu má zatím Jan Holenda. Jak to s ním vypadá?

Honza je po operaci achillovky. Vzhledem k počasí a terénům, na kterých se teď budeme pohybovat, jsme u něj zatím opatrní. Naším jediným cílem je, aby byl připravený na první mistrák.

Naopak po zranění už polyká tréninkové dávky opora zálohy Marek Hanousek, který od září nehrál ligový zápas.

Měl hluboko natržený čtyřhlavý stehenní sval. Dlouho se to táhlo a nehojilo. Chyběla nám na podzim jeho zkušenost. Už je zdravý a věřím, že ještě neřekl poslední slovo.

Jak složité pro vás bylo nachystat program zimní přípravy, která je v porovnání s předešlými ročníky o 14 dnů kratší?

Snažili jsme se kratšímu přípravnému období uzpůsobit režim včetně domácího soustředění. Hodně jsme to probírali s kondičním trenérem a lidmi, kteří s tím mají zkušenosti. Čerpali jsme také trochu ze zahraničí. Model se ale nebude moc lišit. Jsem zastánce toho, že tréninkový proces by měl být s nějakou obměnou, přidáním silového tréninku, plus mínus stejný. Intenzitu tréninků chceme udržet po celý rok a pro hráče se tedy nic nemění. Pro nás je to akorát složitější v tom načasování tak, abychom byli hned připravení na první jarní kolo s Baníkem. Kdo se líp trefí, může být úspěšný. V prvních deseti dnech přípravy jsme měli šanci sehrát dva skvělé zápasy a Hertou a Lipskem, ale radši se budeme věnovat přípravě a regeneraci.

Měli hráči po skončení posledního podzimního kola individuální tréninkové plány?

Chtěli jsme, aby hráči v přechodovém období nějakou aktivitu vyvíjeli. Ale bylo to spíš udržovací formou, aby do přípravy naskočili rovnýma nohama. Někteří hráči měli tréninkový deficit, a tudíž i jiný režim. Ale volno bylo tak krátké, že nebyl důvod nějaké extrémní přípravy. Spíš šlo to uvolnit hlavu a přijít zdravý a s chutí do přípravy.

Futbalista Dukly Daniel Souček v utkání s Příbramí.

Vlastimil Vacek

Mohli si hráči dopřát o Vánocích třeba cukroví?

Oni jsou profesionálové a dobře vědí, co se sluší a patří. Samozřejmě váhu hlídáme, ale je to spíš kontrolní mechanismus pro hráče, aby věděli, jakým způsobem a co, jim vlastně vyhovuje.

Podzimní část skončila až v polovině prosince. Bude krátké volno pro hráče ve srovnání s předešlými sezonami dostatečné pro odpočinek a regeneraci?

Je to pro ně nová zkušenost, ale každý hráč by měl vědět, co mu nejlíp vyhovuje, aby si odpočinul fyzicky i mentálně. Jestli to bylo dostačují, ukážou až následující dny, jak hráči budou vstřebávat zvýšení zatížení. Takže odpověď momentálně neznám.

Chystáte se na soustředění do zahraničí nebo zůstanete v Česku?

Rozhodli jsme se, že zůstaneme v domácích podmínkách. Takže po desetidenním bloku odjíždíme v pondělí 14. ledna do Hradce Králové, kde budeme do soboty devatenáctého. Nemám úplně dobrou zkušenost s přechodem ze zimy do tepla a z tepla do zimy. Myslím si, že v té zimě se vyjma přírodní trávy můžeme dobře připravit i v Česku. Samozřejmě v kádru jsou i starší hráči a tím, že budou šest týdnů na umělé trávě, jim budeme muset ten režim trochu zvolnit. Uvidíme, jestli ta volba padla na úrodnou půdu.

Hned úvodní den přípravy vás zaskočil sněhovou nadílkou. Je to velký problém?

Tím, že jsem hráčům v kabině jasně řekl, že chceme přípravu a sezonu projet pozitivně, tak tohle je věc, která nás nemůže absolutně rozházet. (úsměv)