Mrzí mě, že Kuchta nemůže na Slavii nastoupit, říká teplický kouč Hejkal o nové posile

Co říkáte na to, že nebudete mít Kuchtu k dispozici zrovna v úvodu jara?

Mrzí mě to, ale je to hráč Slavie a její rozhodnutí, které respektujeme. Přitom mladí kluci jsou na hostování proto, aby se rozvíjeli. Nepříjemnou věcí je i skutečnost, že na Slavii nebude moci hrát za Teplice ani Daniel Trubač, rovněž hostující z Edenu. Budeme se tudíž na něco připravovat, ale v sestavě pro první kolo nemůže být tato dvojice. Snažíme se najít způsob, jak to v přípravě vyřešit.

Co od Jana Kuchty očekáváte?

Pracovitost, obětavost pro mužstvo, dostávání se do šancí a taky góly. Má před sebou vysokou laťku, protože v Teplicích byli vždycky dobří útočníci, co si pamatuji z minulých let. Třeba Mahmutovič. Přáli bychom si, aby Kuchta navázal i na Davida Vaněčka, který dal na podzim sedm gólů před odchodem do Skotska.

V čem vidíte přednosti vaší zatím jediné zimní posily?

Je to mladý kluk. Začínal v mládežnických kategoriích na Slavii, rozehrával se v Bohemians Praha 1905 a dobré výkony podával na podzim ve Slovácku. Vstřelil čtyři branky, a tam jsme si ho vyhlédli. Měl i jiné nabídky a jsem rád, že zvolil Teplice. Preferuji útočníky, kteří nejen čekají na centry do vápna, ale jsou i běhaví a umí se vrátit i dozadu.

Jak hodně citelnou ztrátou je odchod Alexe Krále do pražské Slavie?

Může to být problém, to nezastírám. Nebál se z místa stopera vyvážet míč. Nenašli jsme případnou adekvátní náhradu v někom, kdo by nás zaujal. Jsou tady teď čtyři střední obránci. Před rokem hrál Král pod mým vedením ještě za teplickou juniorku, a snad někoho na tento post najdeme.

Na co se zaměřujete v poměrně krátké zimní přípravě?

Chceme mít zažité dva herní systémy, které bychom dokázali i během zápasu měnit, aniž bychom střídali hráče. Od 21. ledna nás čeká soustředění na Kypru.

V teplickém areálu můžete využívat i novou umělou trávu.

Umělá tráva je fantastická. Byla výborná, i když jsem tady byl dříve. Je skvělá, ale pozor, když mi někdo řekne, že je to skoro stejné jako přírodní trávník, tak je to blábol (úsměv).

Plnili hráči i během dovolené individuální plány?

Stanovili jsme jim sedm tréninkových jednotek. Věřím, že něco naběhali v místě svého bydliště.

Neměli přece jen málo času na odpočinek a regeneraci?

Nemyslím si to. Už se asi každý těšil na přípravu, když byli dlouho doma. Aspoň já ano (úsměv).