Lischka s Hanouskem dostávají Radu na tenký led. Odchod Trávníka? To už by bylo na vodě, vtipkuje

Za jak velkou komplikaci to berete?

Myslím, že je to komplikace pro každého trenéra, pokud odejdou tři nebo čtyři hráči. Ale jsou tady jiní, které jsme si pro jedenáctku připravovali, kdyby se něco stalo. Musíme si s tím poradit a vytipovat, kdo tady na jejich posty je, a zabudovat je. Pauza je letos krátká. Pokud máte větší fluktuaci hráčů, je to pak komplikovanější. Pokud byste měl dva měsíce, bylo by to snazší. Ale jedenáctku dáme dohromady a uvidíme, jak to bude vypadat.

Kdo je nahradí?

Odchody jsou čerstvé, ale už půl roku je tady Břečka. Měl trochu smůlu, že se nám dařilo a nechtěli jsme do obrany sahat. Trénoval s námi a hrál i některé zápasy. Co se týká levé strany, máme tady Sobola, ale tam se ještě budeme po nějakém hráči poohlížet. A co se týká Masopusta, máme Acostu a ještě teď přišel Fábry z Nitry. Je sice mladší, ale i mladší mohou hrát ligu.

🚨🔜 Klub se domluvil s @FKJablonec na přestupech Matěje Hanouska a Davida Lischky! Momentálně probíhají jednání s hráči o jejich smlouvách. ✍️ V rámci této transakce se mění hostování s opcí Davida Hovorky na přestup do Jablonce. #acsparta pic.twitter.com/MWAJ2EbTWv — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 7. ledna 2019

Odejde ještě někdo?

To je na vedení klubu. Pokud by měl ještě někdo odejít, tak by to mělo být během tohoto nebo příštího týdne. Pak už bych s tím nesouhlasil, protože už bychom měli hodně krátkou dobu na to, abychom někoho přivedli. Klub hrál Evropskou ligu, o hráče byl zájem, což se dalo čekat. Zatím odešli tři hráči základní sestavy, myslím, že i to je dost na to, že je tak krátká příprava na jarní část. Ale jsme klubem, že když je o někoho zájem, odejde. Je to obchod a pan Pelta ho udělal, ve fotbale je dlouho. Musíme se s tím vyrovnat. Trenéři se tím samozřejmě dostávají na tenký led, ale to je život.

A jak by ten led byl tenký, kdyby odešel ještě špílmachr Michal Trávník?

Pak už by to bylo na vodě... (usměje se) Tak to dnes prostě je. Vedení je všude stejné. Pokud nemáte výsledky, tak první maže trenér. Myslím, že české trenérské řemeslo je hrozně degradované. Proto říkám, že jsem dnes na hodně tenkém ledě.

Záložník Andrej Fábry podepsal před malou chvílí v Jablonci kontrakt do 30. června 2022! 💪🏻⚽️💚 Ať se ti daří! #vprvnilinii @NehodaSport @david_nehoda pic.twitter.com/EHcxWaXYg3 — FK Jablonec (@FKJablonec) 7. ledna 2019

Kdo má podle vás větší šanci prosadit se v obraně Sparty, Lischka, nebo Hanousek?

To vám teď asi neřeknu. To byste musel jít za jejími trenéry, jak si to představují. Pokud je chtěli, určitě budou chtít, aby byli pro Spartu platnými hráči. Mrzí mě třeba, že Zelený odešel do Slavie a nehraje. Když odcházel, tak se mu dařilo a najednou ve Slavii nenastupuje... Je to opravdu na trenérech Sparty, kam si je dají. Může se stát, že hrát ani nemusí, to vám nikdo nezaručí, to už je problém Sparty.

David Lischka začal hrát první ligu stabilně teprve na jaře minulého roku. Není to pro něj až moc velký skok?

Je to reprezentant do 21 let. V národním týmu podával velice dobré výkony. Je to mladý hráč, takže pro kluby je určitě hodně zajímavý. Ne že by měla Sparta na této pozici vyloženě problémy, ovšem po někom se určitě ohlížela. Ve Spartě jsou hráči většinou pravonozí, on je levonohý, což je velkou výhodou. A je to fotbalista budoucnosti, je mu 21 let a jeho výkonnost může jít ještě nahoru.

David Lischka z Jablonce (vlevo) a Milan Škoda ze Slavie. V pozadí Matěj Hanousek, který se s Lischkou stěhuje na Letnou.

Vlastimil Vacek

Sparta v posledních letech sázela na cizince, co z tohoto pohledu říkáte na její nákup jabloneckých hráčů?

Co říkal Tomáš Rosický, tak svou politiku chtějí změnit. Chtějí se vrátit k tomu, aby jádro týmu tvořili čeští hráči. Asi se vydali touto cestou, ale jak budou pokračovat, to je na jejich vedení. Pro nás je však čest, že si vzali naše hráče. Pokud je o naše hráče zájem, jsme rádi, je to vyznamenání, když je chtějí špičkové kluby.

S jakými cíli půjdete do jara vzhledem ke třem odchodům?

Pořád se stejnými. Chceme se udržet nahoře, abychom bojovali o špičku. Zápasů je jen jedenáct, pak je nadstavba. Hodně důležitý bude zdravotní stav hráčů. Pokud budou zdraví a skloubíme to dohromady, myslím, že mančaft má pořád svou kvalitu. Hráči mě znají, a pokud se nebojím já, nebudou se bát ani oni a budeme hrát tak, abychom pokud možno vyhrávali.