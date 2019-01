Bohemians začali přípravu s novými stopery, dorazit má Ljovin

Fotbalisté Bohemians Praha 1905 dnes jako poslední z prvoligových týmů zahájili zimní přípravu a pustili se do ní se čtyřmi změnami v kádru. Trenér Martin Hašek starší na prvním tréninku už nepřivítal svého syna Martina, který přestoupil do Sparty, ani Dominika Maška. Záložník zamířil do Mladé Boleslavi, odkud opačným směrem putoval obránce Lukáš Hůlka. Na hostování ze Slavie přichází také další stoper Lukáš Pokorný.

Na úvodním tréninku nebyl ani bahrajnský útočník Júsuf Hilál, který sice po nedávném přestupu do Slavie zůstane v Ďolíčku na hostování i na jaře, ale momentálně je s národním týmem na mistrovství Asie.

Stále chybí i další útočník Lukáš Juliš, který se potýká se zraněními. Trenér Hašek proto s vedením klubu usilovně hledá posilu na hrot útoku. Přivést chce také dva střední záložníky. Jedním z nich má být Rus Vladislav Ljovin, který podle informací ČTK dorazí ve středu na přestup z Jihlavy.

První trénink roku 2019 mají Klokani za sebou.https://t.co/xbRYppLNIl pic.twitter.com/ecyaX9Bltx — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 7. ledna 2019

Klokani jsou po podzimu čtvrtí od konce, přitom zaznamenávají citelné odchody. K Martinu Haškovi se připojil také Mašek. "Dominik byl jedním z hráčů, kteří měli u nás oživit svou kariéru a následně se prodat dál. Už při jeho příchodu zakomponoval jeho agent do smlouvy výstupní klauzuli. Dominik nám určitě pomohl, ale za šest měsíců by byl volným hráčem a Bohemka by z něj nic neměla," vysvětluje v rozhovoru pro oficiální stránky majitel klubu Dariusz Jakubowicz. "Nikdo nedal na Dominika jedinou nabídku, bohužel i vinou jeho zranění, která ho provázela v průběhu kariéry u nás. Sám Dominik neměl zájem v Bohemce pokračovat a dal nám to v předstihu najevo. Určitě to nebylo otázkou peněz," dodává šéf.

Sousední Slavia pak získala útočníka Júsufa Hilála, který ještě na jaro zůstane na hostování v Ďolíčku.

"Co se týče hráčů jako Tetteh, nebo teď Júsuf, na začátku jsme téměř za blázny že je koupíme a o chvíli později nám ti samí lidé nadávají, proč je prodáváme. Já říkám, že to naopak ukazuje, že svou práci děláme dobře. Bohemka tím získává prestiž a finanční prostředky na další období," zdůrazňuje Jakubowicz.