Slavia byla rezolutní a konkrétní, říká teplický ředitel Vachoušek o přestupu Krále

Co rozhodlo o tom, že se Teplice rozhodly prodat Krále právě do týmu ligového lídra?

Alex svými výkon upoutal a už tady nemusel být ani na podzim. Víme, že měl přestoupit do francouzského Bordeaux, ale nakonec z toho sešlo. Slavia Praha nás rezolutně oslovila, byla konkrétní a Alex Král je ve Slavii, byť byly i jiné nabídky.

Jak probíhala komunikace se Slavií?

Nic jiného jsem nedělal, než telefonoval s Honzou Nezmarem (sportovní ředitel Slavie). Dnes a denně jsme se slyšeli, tedy hodně často.

Kromě uvolnění útočníka Jana Kuchty ze Slavie na hostování do Teplic nastala jistě i finanční kompenzace Královo odchodu. Jak s tím naložíte?

Určitě se neunáhlíme a nebudeme zběsile kupovat hráče, které až tak nepotřebujeme. Nemáme potřebu snažit se utratit peníze a pak se modlit, aby to vyšlo. Z tohoto pohledu se na to dívám dost realisticky. Tím neříkám, že kdyby se naskytla možnost získat ke Kuchtovi a Jindráčkovi kvalitního útočníka, že bychom do toho nešli. To určitě ne. Pracujeme i na dalších příchodech, kam počítám i případnou změnu dosavadního hostování Trubače ze Slavie na přestup. Bude záležet, jak se k tomu Slavia postaví.

Máte ideální představu o posílení kádru?

Nechtěl bych být konkrétní ohledně jednání, abych to nezakřikl. Byli bychom maximálně spokojeni, kdyby se povedlo přivést hráče do každé řady. Musela by to ale být kvalita, ne jen kvantita.

Jak vidíte zapojení mladých hráčů?

Dáváme šanci odchovancům, což je pozitivní věc. Konkrétně Knapík a Radosta mají příležitost ukázat se v kádru. Může to být pro ně velká škola. Když to vezmu podle sebe, před dvaceti lety jsme s Petrem Voříškem na začátku kariéry taky měli možnost být v teplickém áčku. Snad to mladíci chytnou za správný konec, aby poznali, jak to chodí v dospělém fotbale.