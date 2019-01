Opavský kouč Kopecký věří ve vnitřní motivaci nechtěných

„Vycítil jsem, že v Baníku bych moc šancí nedostával, proto jsem rád, že mohu hrát za Opavu," řekl 25letý Stáňa. „Měl jsem problémy s ramenem, ale už je všechno v pohodě," dodal.

Konžskému záložníkovi Manziovi doporučil Opavu kamarád Kayamba. „Joel mi řekl, že jsem dobrý fotbalista a můžu v Opavě dokázat víc než on," pousmál se Manzia, jenž v Česku hrával v Dukle Praha, Sokolově a v Olomouci. „Na Hané jsem se do hry moc nedostal. Teď jsem však v Opavě a moc se těším," řekl 24letý záložník.

„Oba už toho mají dost za sebou. Jako většina kluků v Opavě i oni si něčím prošli, byli nechtění. Teď jsou tady, jsou hladoví a to někdy dělá hodně. Věřím v jejich vnitřní motivaci se prosadit. Oba mají předpoklady nahradit kluky, kteří odešli. Je to tak, že jsme klub, kde jsou hráči, kterým, když se daří, tak na ně nabídky přicházejí. S tím se musíme smířit. Na druhou stranu rozprodej hráčů není dobrý," naznačil trenér Opavy Ivan Kopecký, že zájem je i o další opavské fotbalisty.

Útočník Tomáš Smola běží oslavovat svůj gól k fanouškům Opavy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Nejvíce se hovoří o útočnících Tomaši Smolovi a Davidovi Puškáčovi, pozornost se soustředí i na záložníka Matěje Hrabinu. „V tento moment počítám s tím, že už nikdo neodejde, ale naopak přijdou kvalitní posily. To chci zdůraznit. Chci kvalitu, ne hráče, které budeme muset zkoušet. Hráčů se nabízí mraky, ale správně to zapasovat, není tak snadné. A to je to nejdůležitější," řekl Kopecký, jenž by rád v kádru udržel i Jakuba Janetzkého, který ale patří Jablonci.

Opavané nepojedou v zimě na zahraniční soustředění. Vyrazí jen na konci ledna do Uherského Brodu. „Samozřejmě, že je příjemnější trénovat na přírodní trávě než na umělce. Nicméně, zvolili jsme tenhle model. Na Kypru či v Turecku je teplo a pak se vrátíte do největší zimy, na umělku a je otázka, co to s hráči udělá," vysvětloval volbu přípravy v tuzemských podmínkách opavský trenér.