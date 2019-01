ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: O učení Toltéků či předělání Maradony na beka

Od začátku května do konce minulého roku měl Zápisník 34 pokračování. Psaní Zápisníků jsem si nevymyslel, byl jsem o to požádán. Jeho navazující pokračování bylo způsobeno kladnou reakcí mně známých i neznámých tváří. My se na ten další těšíme, říkaly. Poslední kladný ohlas přišel až z Nizozemska. Jsou to lidé, kteří vědí, že něco je napsáno v nadsázce, něco v širších souvislostech, někdy je třeba i číst mezi řádky. A pak je taky třeba mít pochopení pro situační humor a mít dostatek informací. Máme však i negativní ohlasy. Na ty netřeba se zlobit, protože nepochopili, ale mnozí z objektivních důvodů ani nemohli.

K danému problému zpěvák Mikolas Josef řekl: „Negativní komentáře jsou samozřejmostí a patří k tomu, co dělám. Jsem na to zvyklý a už dávno si tyto věci neberu osobně. Vždycky to převáží ohlasy lidí, kterým se moje hudba líbí."

Herec Jaroslav Dušek má krásný pořad Čtyři dohody, kde jedna z nich je ‚neber si to osobně'. Je to učení Toltéků a hezky to lze vyložit na manželské komunikaci. Žena svému muži něco vytýká a on jí odpoví: „Mně to nevadí, to je tvůj problém".

Nejvíce by se to hodilo na to, co říkal americký herec Rod Steiger. „Každá žena hledá mimořádného muže. Když ho nalezne, snaží se učinit z něj cvičenou opici podle svých představ."

Takže z toho plyne, že každý má svoji pravdu. Rozdíl, a podstatný, je však v tom, je-li to pravda z pohledu jednoho zorného úhlu, nebo pravda viděná v souvislostech.

Za pravdu bojovat, přitom ale naslouchat

Jako trenér Dunajské Stredy jsem do zápasu v Košicích postavil Vladimíra Weisse staršího, tedy otce současného rebela slovenské reprezentace, na post středního obránce, stopera, ač byl konstruktivní středový hráč. Když jsme nastupovali, křičel na mě jakýsi příznivec: „Ty bys udělal beka i z Maradony!"

Měl svoji pravdu, protože neznal souvislost, že jsem tam momentálně neměl koho dát a toto bylo řešení ze zoufalství. A že mně docent Vengloš položil otázku ‚kdo to ví, co je pravda' jsem už někdy uváděl. Existuje jedna pravda, která je na hřišti, a to, že jací hráči to hrají, takové to je. A vyhrát, že může jenom jeden.

Tento zápisník si vůbec neosobuje mít svoji pravdu, jen naznačuje, jak by to také mohlo být. Přeji všem do nového roku, aby za své pravdy dokázali bojovat, a přitom byli tolerantní a schopni naslouchat a uznávat názory jiných.