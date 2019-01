Jablonec přichází o opory, ale ta největší zatím zůstává. Co se má stát, stane se, říká Trávník

„Měli výbornou sezonu, určitě si to zaslouží. Odešli a třeba zase jiní přijdou," uvedl pětinásobný český reprezentant.

Jenže i špílmachr zelenobílých prožil fantastický podzim, nezačal už být Jablonec malý i jemu? „Co se má stát, stane se. Tak to beru. Uvidíme, co se mnou bude," poznamenal smířlivě Trávník, jenž na Střelnici kroutí už čtvrtou sezonu. A přesně před rokem zde podepsal novou smlouvu až do roku 2020.

„Zatím jsem tady a nemám žádné informace, že mám někam jít. Jsem hráč Jablonce a normálně tady zatím budu," řekl na startu zimní přípravy. Klub však již získal na jeho místo 21letého Slováka Andreje Fábryho.

Po bývalém kapitánovi reprezentace do 21 let toužily italské kluby po ME v roce 2017. Před rokem se ho na poslední chvíli před uzavřením přestupů pokusila získat Slavia, ale z transferu nakonec sešlo. A i v aktuální zimní přestávce se spekuluje o zájmu z Anglie či Německa. „Mluvilo se o tom, ale kdyby to byl nějaký obrovský zájem, myslím, že už bych tam byl, takže těžko říci," pověděl 24letý ofenzivní záložník.

Kdyby však měl český reprezentant přeci jen změnit adresu, podle jeho kouče Petra Rady by to mělo být co nejdříve.

„Pokud by měl ještě někdo odejít, tak by to mělo být během tohoto nebo příštího týdne. Pak už bych s tím nesouhlasil, protože už bychom měli hodně krátkou dobu na to někoho přivést. Klub hrál Evropskou ligu, o hráče byl zájem, což se dalo čekat. Zatím odešli tři ze základní sestavy. Myslím, že i to je dost na to, že je tak krátká příprava na jarní část. Ale jsme klubem, že když je o někoho zájem, odejde," dobře ví zkušený Rada.

Pohled samotného hráče? „Těžko říci. Osobně nevím, kdy bych chtěl jít. Samozřejmě když máte odejít, tak čím dříve, tím lépe, ale to nezáleží jen na mně," konstatoval Trávník, který se i přes krátkou zimní pauzu na start přípravy hodně těšil.

„Měli jsme necelých čtrnáct dnů, ale myslím, že nám to stačilo. Osobně jsem se už těšil, až začneme," přiznal. A kvituje už rekordně brzký start ligy druhý únorový víkend.

„Snad žádný fotbalista podle mě nemá rád zimní přípravu, myslím, že pro nás je lepší, když nebude tak dlouhá," sdělil. A jak velkým problémem je podle něj odchod středního obránce Lischky a levého beka Hanouska do Sparty? „Nalevo máme Edu Sobola, který je kvalitní, a je tady stoper Tomáš Břečka. Když nastoupil, tak hrál dobře, takže si nemyslím, že by to byl nějaký velký problém," uzavřel stále ještě jablonecký hráč.