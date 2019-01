Klokany posílil ruský záložník Ljovin z Jihlavy

Vladislav Ljovin míří z Jihlavy do Ďolíčku.

Třiadvacetiletý odchovanec Dynama Moskva by měl v Bohemians zacelit mezeru ve středu pole po odchodu Martina Haška mladšího do Sparty. V české lize Ljovin dosud působil v Mladé Boleslavi a Jihlavě, s kterou na jaře sestoupil. V české nejvyšší soutěži má na kontě 25 zápasů a jeden gól.

"Od Ljovina čekám zejména konstruktivní rozehrávku. Nebojí se míče, je správně drzý, na míči docela šikovný a dokáže hru zajímavě zrychlit. Vlastnost nebát se hrát i pod tlakem je důležitá. Zahraje i na pozici, kde zatím máme jen Filipa Haška," očekává trenér Martin Hašek starší.

➡️ PŘÍCHOD | Z FC Vysočina Jihlava přichází na přestup Vladislav Ljovin. Třiadvacetiletý záložník podepsal smlouvu na 3 roky. pic.twitter.com/G2k83golyQ — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 9. ledna 2019

„Vlad přišel před rokem do Jihlavy díky jeho vztahu s trenérem Svědíkem. Pro nás to byl velmi výhodný přestup, když hráčova agentura vyřešila vztahy s jeho tehdejším klubem, včetně finančního vypořádání. Na oplátku jsme se s fotbalistou a jeho agenturou dohodli, za jakých podmínek může odejít, pokud o něj bude zájem a on sám bude chtít," vysvětluje na klubovém webu Jan Staněk, ředitel Vysočiny.

"V létě se nám podařilo Vlada přesvědčit, aby ještě alespoň půl roku zůstal. Bohemka nyní sjednané podmínky splnila, hráč projevil o přestup zájem a my držíme slovo. Proto nyní náš oboustranně výhodný vztah končí. Vladovi děkujeme za jeho roční angažmá, určitě bylo pro obě strany obohacující. Odehrál u nás řadu dobrých zápasů a dokázal v nich být i přes svůj věk lídrem," dodává Staněk.