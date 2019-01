Júsuf? Slavia udělala chytrý tah, tvrdí kouč Bohemians. Chce dva útočníky a náhradu za syna

Sehnat náhradu za Martina Haška je hlavním úkolem nejbližších dnů?

Z Jihlavy jsme sice získali Ljovina, ten je ale typologicky spíš o pozici níž. Taková konstruktivní šestka než osmička, a jeho příchod tedy nevnímám jako náhradu za Martina. Urgentně prostě potřebujeme hráče na pozici osm. Už tak jsme na osmičku měli málo variant. Takže nejlíp, kdyby na tento post přišli hned dva. Vidím to ale reálně tak, že jeden dorazí teď a druhý až v létě.

Navíc vás momentálně tlačí i problém s nedostatkem útočníků.

Složení útoku je v tuto chvíli opravdu tristní a situaci probíráme s vedením klubu. Nevím, jestli se nám problém podaří vyřešit do odletu na soustředění v Turecku, které je příští týden ve středu. Ale věřím, že problém do startu ligy vyřešíme. Chtěl bych dva útočníky, pokud nebude k dispozici Lukáš Juliš, který ještě netrénuje ani individuálně. A samozřejmě počítám s Júsufem, který je teď na mistrovství Asie.

Lukáš Juliš marodí od října. Jak to s ním v současné době vypadá?

Odcestoval do Belgie, kde absolvoval znovu rezonanci. Každou hodinou čekám zprávu, jestli se únavová zlomenina, která už má recidivu, dohojila. Zda se může pustit do individuálního tréninku. Situace kolem něj není jednoduchá, protože deficit je velký. Není to otázka jen posledního zranění, trvá to už dva roky.

Německý krajní obránce Till Schumacher laboroval s kotníkem a nakonec podstoupil operaci. Stihne začátek jara?

Prodělává pooperační rehabilitace. Jeho stav se vyvíjí velmi dobře, ale zatím ještě nepřicestoval. Nejsem optimista, že s námi odcestuje do Turecka. Pokud ano, budu příjemně překvapený. V průběhu jara nám ale k dispozici bude. Naštěstí máme na tuhle pozici uzdraveného Honzu Vondru, který byl paradoxně zase na operaci v létě. Je už v plném tréninku a doufám, že přípravu zvládne bez zranění, a bude tím pádem dostatečně rozehraný. Máme také univerzála Davida Bartka.

Spolu s Martinem Haškem opustil mužstvo také Dominik Mašek, jenž zamířil do Mladé Boleslavi. Byla šance ho udržet?

Dominik byl dvakrát v mladším a dvakrát ve starším dorostu vyhlášen jako největší talent celého českého fotbalu. A odpovídaly tomu jeho ambice a očekávání. Do Bohemky přišel z druhé nizozemské ligy po zranění restartovat kariéru. Jeho cílem ale nebylo hrát celou kariéru za Bohemians Praha. Alespoň ne v tuhle chvíli, třeba za deset let bude Bohemka český velkoklub, ale teď jím momentálně není. Loňská sezona byla z jeho strany velmi podařená a vnímám to tak, že se obnovily jeho ambice posunout se výš. Logicky, protože je velmi šikovný, pracovitý a má to v hlavě srovnané. Ví, co chce, a dělá pro to všechno. Takže jednání o prodloužení smlouvy se s ním vedla, jenže neúspěšně. A protože mu smlouva v létě končí, bylo nejlepším řešením ho posunout někam, kde bude spokojený a nám z toho přijde něco zpátky. Protože v létě by to bylo za nula...

S pěti góly nejlepší střelec týmu Júsuf teď reprezentuje Bahrajn na mistrovství Asie. Kdy se k týmu připojí?

V závěru podzimu nebyl úplně zdravý a za nás nastupoval jen ke konci zápasu. Po posledním kole už letěl rovnou do Bahrajnu na přípravu reprezentace. A protože ještě nebyl zdravotně v pořádku, měl individuální program. Byl jsem osobně v Bahrajnu a viděl jsem, když nastoupil v generálce na šampionát. Asi po třech minutách pobytu na hřišti ho severokorejský stoper zakřižoval a přejel mu stojnou nohu takovým způsobem, že Júsuf ještě deset minut kulhal a pak vystřídal. Poté měl znovu individuální plán a o týden později zasáhl do zahajovacího zápasu proti Spojeným arabským emirátům asi na deset minut (ve druhém utkání proti Thajsku odehrál závěrečných 25 minut).

Po návratu do Česka dostane dovolenou?

Já to beru tak, že má vlastně na půl dovolenou už teď. Protože při individuálním plánu se člověk úplně nepředře. Vyklusne, projede se na rotopedu, věnuje se mu fyzioterapeut. Fyzicky se tělo nehuntuje. Jsem přesvědčený, že za stávající situace by neměl být nějak unavený nebo opotřebovaný. Ale promluvím s ním a případně to budeme řešit, aby to bylo ku prospěchu všech stran.

Júsuf přišel do Ďolíčku loni v červenci a během podzimu zaujal v české lize natolik, že ho před pár dny zlanařila do svých řad Slavia, která ho následně pustila do Bohemians na hostování. Jste překvapený?

Je to vizitka naší dobré práce a čichu na hráče. Ale předně to považuju za velmi dobré rozhodnutí Slavie. Ona si může dovolit řešit, co bude v létě nebo za rok. Nebrala ho kvůli aktuální výkonnosti, ale koupila si jeho obrovský potenciál. Z její strany šlo o chytrý tah. Kdyby dal za podzim dvacet gólů, musela by zaplatit víc.

Do kádru jste přivedli stopery Lukáše Hůlku a Lukáše Pokorného. Co si od nich slibujete?

Zlepšení defenzívní i ofenzívní činnosti. Defenzívní z hlediska pohybu, obsazení většího prostoru, lepšího vytlačování a zkracování hřiště, abychom v defenzívě hráli na menším prostoru, než tomu bylo na podzim. Ale z toho se pak dá profitovat i směrem dopředu, protože máte více zisku míčů, blíž k soupeřově bráně. Také věřím, že zlepší konstruktivní rozehrávku, to znamená iniciační přihrávku. Rychlejší, konstruktivnější, přesnější rozjíždění našich útočných akcí a tak dále... V tom jsme nebyli na podzim silní a ke všemu ještě hráči dělali individuální chyby. Věříme na jaře ve více nul vzadu a lepší hru dopředu. Vstřelené góly začínají dobrou obranou.

Ljovina jste měli v hledáčku delší čas?

Jednání jsme s ním vedli už v průběhu podzimu a dohodli jsme se.

Ruský středopolař v závěru podzimní části laboroval s kolenem. Už je v pořádku?

Měl skokanské koleno, ale podle našich informací je už uzdravený. Léčil se, ale bohužel netrénoval. Od konce druhé ligy nedělal nic, tedy zhruba pět týdnů, takže nepřijde úplně připravený. Budeme na tom muset zapracovat. Ale na to jsme v Bohemce zvyklí. Ne moc často přivedeme hráče, který někde pravidelně hrál, nejlépe první ligu a je připravený. To se stalo teď poprvé s Hůlkou.

Chcete posílit kádr i o podhrotového hráče?

Tam nikoho nesháníme. Na pozici deset máme Filipa Haška, z nouze hrál osmičku, ale on zahraje obojí. Když přijdou útočníci, můžeme je tam taky využít. Ještě jednáme s jedním hráčem, který zahraje pozici obou křídel, případně i pozici deset, tedy podhrotového hráče. Jedná se o mladého, velmi talentovaného hráče. Jednání spějí ke zdárnému konci.