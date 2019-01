Fotbalová Slavia si užívá v teple, v Edenu zatím úřaduje umělé sluníčko

Počasí v hlavním městě má do ideálu pro fotbal daleko, ale díky technickým vymoženostem je možné všechno. Třeba to, aby na trávník ve fotbalovém Edenu, sídle ligového lídra, svítilo na hřiště sluníčko, byť umělé. Slavia investovala do nové technologie s cílem připravit trávník co nejlépe na další ligové pokračování.

"Nejen kluci mají sluníčko, aneb nový systém v plné práci," poslal fanouškům vzkaz přes sociální sítě předseda představenstva Slavie. Ukázal jim, že v Edenu se prostě pracuje bez přestávky. Systém SGL používají známé kluby z celého světa, za pomoci unikátních nástrojů je optimalizován růst trávníku.

Nejen kluci maji slunicko :-) aneb novy system v plne praci. pic.twitter.com/dnAZ8WHgc4 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 10. ledna 2019

Novinku vřeje přijala fanouškovská obec, na hlavu vedení prší chvála. Všichni věří, že nový systém posune Slavii fotbalově zase o kus dál. Konkurenční Sparta využívá podobnou technologii rovněž.