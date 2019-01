Kapitánův příběh ve Spartě se uzavřel, Šural se upsal Alanyasporu

Ještě na začátku podzimu nosil kapitánskou pásku, pak se v rudém dresu objevoval stále méně. Fotbalista Josef Šural přestoupil z pražské Sparty do Alanyasporu. Se čtrnáctým týmem turecké ligy podepsal smlouvu na rok a půl s roční opcí a vybral si dres s číslem 90. Již příští týden by mohl absolvovat premiéru proti Sivasporu. Sparta však na svém webu uvedla, že transfer ještě nebyl mezi kluby definitivně uzavřen.

Josef Šural dostal od Sparty svolení, aby v pátek odletěl do Turecka. Alanyasporu dal český reprezentant ve finále přednost před nabídkou belgického Lokerenu. Šural měl na Letné smlouvu do konce sezony a s klubem se nedohodl na jejím prodloužení. Sparta by za jeho přestup měla dostat 4 miliony korun.

„Během soboty Pepa absolvoval zdravotní prohlídku a pak náročná jednání na klubu. Nakonec dopadla ke spokojenost všech stran. Počítá se s tím, že již v prvním ligovém utkání příští neděli bude k dispozici," hlásí z Turecka pro Sport.cz hráčův zástupce David Zíka z agentury Global Sports.

Šural přišel do Sparty v lednu 2016 z Liberce. Odchovanec Brna si vyzkouší první zahraniční angažmá. V české lize dosud odehrál v barvách Zbrojovky, Liberce a Sparty 217 utkání a dal 52 branek. Na kontě má 20 startů za reprezentační A-tým a jeden vstřelený gól, naposledy hrál za národní celek jako střídající v říjnu v Lize národů na Ukrajině.

Jinak Sparta poslala již druhého hráče na hostování do Trnavy. Po Jiřím Kulhánkovi bude ve slovenském klubu působit také talentovaný obránce Václav Dudl, který přišel na hostování do konce jarní části sezony.