Csaplárův tým v Tipsport lize napravil úvodní porážku

Příbram nastoupila bez tradičních opor Fantiše, Rezka, Antwiho, Nového, Skácela či Voltra, přesto předváděla dobrý fotbal s mnoha šancemi. Podobně jako na podzim v lize však měla problém s koncovkou. Nakonec uhájila vítězství, které ji drží ve hře o účast na závěrečném turnaji na Maltě.

"Jsem především rád, že jsme vyhráli. Určitě je lepší hrát turnajové zápasy než běžné přáteláky, protože se o něco hraje," říká trenér Josef Csaplár. "Pozitivní je, že jsme vyhráli, dali dva góly a vypracovali si nejméně pět jasných tutovek. Negativní je zase kvalita v šestnáctce. Jak se říká: 'Od vápna k vápnu může hrát každý, ve vápně jen fotbalisti'. Proto jsou hráči, kteří to ve vápně umí, tak cenění. Ale pozitivní pocit převládá," dodává.

⏱️2️⃣:1️⃣ KONEC // Ve druhém utkání Tipsport ligy jsme zásluhou branek Romana Květa a Marka Kodra porazili Vlašim! pic.twitter.com/CqChEqwKrj — 1.FK Příbram (@fkpribram) 12. ledna 2019

Z nových hráčů nastoupil za Příbram jen testovaný Tomáš Jablonský. Csaplár ho ale zatím nechce hodnotit. "S majitelem jsem se bavil, že by mohl jeden dva hráči přijít, ale jen takoví, kteří nám hned pomůžou. Nechci kusy. Kluci, co byli na zkouškách, nebo mladí, kteří na to nemají, postupně odcházejí. Rozhodně nechci nafukovat kádr."

Vedle Hradce Králové mají v Tipsport lize zatím šest bodů ještě Táborsko a Brno ve skupině C a Ostrava ve skupině D. V základní části soutěže tradičního zimního turnaje se hraje o to, kdo se připojí k třem jistým účastníkům Final Four na Maltě Mladé Boleslavi, Slovanu Bratislava a obhájci trofeje, druholigovému Brnu. Ostrava stejně jako Jablonec však už dopředu avizovaly, že na Maltu neodcestují.