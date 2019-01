Jdu do všeho naplno, vyhlíží teplický stoper Čmovš jarní část ligy

S velkou motivací absolvuje zimní přípravu teplický střední obránce Pavel Čmovš. Po odchodu klíčového stopera Alexe Krále do pražské Slavie se mu totiž otevírá šance prosadit se trvaleji do základní sestavy severočeského fotbalového týmu, v němž působí po příchodu z Mladé Boleslavi od loňského ledna. „Jdu do všeho naplno,“ říká Čmovš ke svému snažení v první lize.

Jak vnímáte fakt, že se na začátku přípravy uvolnil důležitý post ve středu obrany Teplic?

Ano, odešel Alex Král, ale pro mě se nic nemění. Pořád mám touhu hrát, když jsem zdravý, a to mě provází celou dobu. Těžko říci, jak to bude teď. Alexovi se dařilo, a uvidíme, jak si poradíme i bez něj. Každý v týmu nad tím určitě přemýšlí. Taky jsme spolu něco odehráli. On je ale typologicky jinde, než stopeři, co jsme nyní v kádru. Je tahový, rád vyváží balón, což jsme my až tak moc nedělali. Neznamená to však, že musí přijít problémy.

Na podzim jste zasáhl jen do sedmi utkání. A vinou karet jste tudíž chyběl v některých zápasech.

Do všeho jdu naplno, ale za to si člověk může sám. Byl jsem vyloučený na Slovácku, po němž následoval trest, byl jsem naštvaný, ale nedalo se nic dělat. Nestalo se mi to poprvé.Kluci měli dobré výsledky a absenci jsem musel vzít pokorně a připravovat se na další zápasy.

Jak se vám zamlouvá současná příprava?

Věřím, že všichni budeme nachystáni na stejné úrovni. Tréninky jsou kvalitní pro všechny skupiny hráčů.

Asistentem trenéra Stanislava Hejkala je v Teplicích Pavel Drsek, bývalý stoper se zkušenostmi z německé bundesligy a Jablonce. Je to pro vás pozitivní prvek?

Vím, že pan Drsek byl skvělým středním obráncem. Už na začátku, když přišel v průběhupodzimu do Teplic, se řeklo, že nebudeme používat slovo asistent. Je to plnohodnotný trenér. Oba koučové se aktivně zapojují, vedou tréninky. Pracujeme více s míčem, není tam tolik běhání na suchu. Snažíme se plnit, co po nás trenéři chtějí.

Úvodní blok přípravných zápasů absolvujete na domácí umělé trávě.

Umělou trávu nemá asi nikdo rád, ale je to nutnost. Na druhou stranu nemusíme nikam cestovat, což je příjemné. Velký rozměr nového hřiště s umělou trávou umožňuje i kombinační fotbal. Není to jako klasický zápas na malé umělce, kde je všechno zhuštěné a jen o osobních soubojích.