Potvrzeno! Zeman s Řezníčkem opouštějí Plzeň, přestupují do zahraničí

„Děkuji Viktorce za umožnění přestupu. V zahraničí se budu chtít prosadit, zároveň z něj budu Plzni dál držet palce," citoval Zemana klubový web. Devětadvacetiletý záložník působil ve Viktorii už v sezoně 2012/2013, přes Senici, Příbram a švýcarský Sion se do Doosan Areny v srpnu 2016 vrátil. Od té doby nastoupil do 47 ligových duelů a 17 utkání v evropských pohárech.

„Druhé období v Plzni bylo krásné. Získali jsme titul a postoupili přímo do skupiny Ligy mistrů. Vytvořili jsme si nezapomenutelné zážitky a jsem rád, že jsem to všechno mohl prožít," řekl Zeman.

Do zahraničí míří i Řezníček. A sice do aktuálně posledního týmu belgické ligy KSC Lokeren, se kterým uzavřel smlouvu do června 2021.„Ve Viktorce jsem zažil skvělé období plné týmových úspěchů. Je tu vysoká konkurence a já chci hrát. Po Slovensku půjde o moje první zahraniční angažmá, které jsem si chtěl vyzkoušet," uvedl Řezníček, jenž v Plzni strávil rok a půl (z toho 6 měsíců na hostování v Olomouci).

V Lokerenu doplní dalšího Čecha, záložníka Lukáše Marečka. V minulosti tu působili také Jan Koller, Roman Vonášek, Martin Pěnička či Václav Budka. „Děkujeme Jakubovi za jeho služby, které v Plzni odvedl. Myslím, že má šanci se v Belgii prosadit a pomoci Lokerenu k záchraně. Přeji mu, aby šlo o vydařené angažmá," podotkl generální manažer Viktorie Adolf Šádek.