Budu se snažit pomoci. Dole nesmíme zůstat, slibuje posila Sigmy Beneš

Jak složité jednání o vašem přestupu bylo?

Z mého pohledu jednoduché. Domluvili jsme se k oboustranné spokojenosti a rychle.

Jak vůbec ke kontaktu se Sigmou došlo?

Oslovili mě a pak už to šlo ráz na ráz. Musím ale přiznat, že ač mě návrat domů lákal, ještě před čtrnácti dny jsem ho neplánoval. Když však přišla nabídka z Olomouce, líbila se mi, ani rodina neváhala, domluvili jsme se a všechno bylo vyřešené.

A TÝM | VÍT BENEŠ přestupuje do Sigmy! Podepsal smlouvu na 2 roky s opcí ✅👍 pic.twitter.com/KKR2TYlCqV — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) 16. ledna 2019

Jiné nabídky jste nezvažoval?

Ne. Sigma mě oslovila, jednala rychle a hlavně, byla jediná.

Skutečnost, že hraje o záchranu, vám nevadila?

Ani trochu. Naopak, jsem rád, že jsme se dohodli. Do Olomouce se těším. V Maďarsku jsem byl ještě v horší situaci. Haladás je poslední a beznadějně.

Trenér Jílek požadoval zkušeného stopera, který pravidelně hrál a prokázal i svoji kvalitu. Přesně tyto požadavky podle něj splňujete...

Říkal mi, co ode mě chce. Nějaké úkoly už jsem dostal. Budu se snažit nechat na hřišti všechno, abych potěšil jak lidi, co v klubu dělají fotbal, tak fanoušky Sigmy a pomohl nejen k záchraně, ale snad i k vyšším příčkám.

Vít Beneš, bývalý obránce Jablonce, v dresu Vasasu.

archiv Víta Beneše

Co noví spoluhráči, nakolik je znáte?

Vesměs jako protihráče. Osobně ne, byť s některými jsem se párkrát potkal už i mimo fotbal.

Kdy se zapojíte do přípravy?

Dnes mám individuální trénink, absolvuji také zdravotní testy a od zítřka už budu s týmem.

Ve stoperské dvojici budete nastupovat s kometou loňského ligového ročníku Václavem Jemelkou. Trenér Jílek očekává, že vedle vás by měl dál růst. Co vy na to?

Myslím, že jak on ode mě, i já se od něj mohu něco přiučit. Dokud hrajete, pořád můžete jít nějakým způsobem dál. V tom je fotbal krásný.

Jak složité pro vás bude přeorientovat se na českou ligu? Je fotbal v Maďarsku jiný?

Určitě. V každé zemi se hraje trochu jinak. V Česku se to s příchodem cizinců hodně zvedlo a o Olomouci vím, že hraje fotbal velmi moderní, atraktivní. Už se nemohu dočkat.

Co vůbec od angažmá v Sigmě očekáváte?

Nejprve se chci adaptovat do systému, který tady praktikují, neboť je úplně jiný, než na jaký jsem byl v Maďarsku zvyklý. A další cíl? Ten je jasný. Jsme dole a tam nesmíme zůstat.

Vraťme se ještě k Maďarsku. Proč vám to nevyšlo ve Vasasu?

Sestoupili jsme do druhé ligy. V té chvíli měl klub dvě možnosti. To s ohledem na pravidla, která v Maďarsku platí. Buď hrát s cizinci, nebo s domácími hráči. Když zvolí druhou variantu, dostává peníze od svazu. Vasas se rozhodl pro tuto možnost a tím pádem mě uvolnil na hostování do první ligy.

V Szombathelyi prý z vašeho odchodu nadšeni nebyli?

Asi je to tak, ale ani mi nijak nebránili. Stejně bych tam v létě skončil. Situace je tam teď těžká. Navíc hledali hráče na pozici stopera. Neříkám, že by můj odchod přímo uvítali, ale dříve, či později by odtamtud někdo asi pryč jít musel. Takže jsem ji to v podstatě usnadnil.

Jak ty dva roky v Maďarsku hodnotíte?

Beru to jako dobrou zkušenost jak po fotbalové, tak po životní stránce, protože mentalita je tam úplně jiná. Totéž platí o chování. Takže to musím brát pozitivně. Člověka to prostě posílí.