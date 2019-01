Libor Kozák v dobách svého působení v Aston Ville slaví vstřelený gól do sítě Wolves.

„Věřím, že jsme přivedli dobrého českého hráče a kvalitního útočníka. Libor nám pomůže, stejně tak my pomůžeme jemu. Doufám, že svými góly dostane mužstvo výš v tabulce," uvedl Zsolt Hornyák, trenér po podzimní části sedmého Liberce.

„S Liborem jsem byl už dva týdny v kontaktu. Trochu se to natahovalo, protože Libor potřeboval rozvázat kontrakt s jeho bývalým klubem Livornem. Měl jsem od něho příslib, že by posílil naše mužstvo, ve kterém viděl perspektivu," prozradil Hornyák.

https://www.facebook.com/fcslovanliberec/videos/313738179271177/

O Kozáka údajně usiloval Jablonec či Ostrava, bitvu o osminásobného českého reprezentanta však vyhrál Liberec. K němu by se rodák z Opavy měl připojit ve středu večer kolem osmé hodiny tureckého času.

To již budou mít hráči Slovanu za sebou první přípravný zápas s Neftči Baku. „Přátelský zápas sice nestihne, ale to nás nemrzí. Do pátku byl v tréninkovém procesu s Livornem, takže nemá žádné tréninkové resty," poznamenal liberecký kouč.

Liberec na podzim trápilo neproměňování šancí. V devatenácti utkáních vstřelil pouze sedmnáct branek, méně jich dala je poslední Dukla. A právě příchodem zkušeného útočníka U Nisy věří ve zkvalitnění útočné fáze. Do útoku má momentálně k dispozici Jana Pázlera, Filipa Oršulu a Petara Musu.

Útočník Libor Kozák během tréninku české fotbalové reprezentace před přátelským utkáním s Kanadou.

Vlastimil Vacek, Právo

Vytáhlý útočník začínal v druholigové Opavě, odkud v roce 2008 přestoupil do Lazia Řím, v jehož dresu se v sezoně 2012-13 stal nejlepším střelcem Evropské ligy. Jako český reprezentant následně přestoupil do anglické Aston Villy, kde však jeho kariéru přibrzdila vážná zlomenina nohy.

V aktuální sezoně v dresu Livorna odehrál v Serii B devět utkání, střelecky se neprosadil ani jednou. Soutěžní zápas naposledy hrál na začátku prosince minulého roku. Na severu Čech teď věří, že střílet góly začne na jaře v české lize.