Není to kuriozní, že jste ještě nehrál českou ligu?

Trochu určitě. Sám jsem zvědavý, ale těším se. V Česku jsem sice hrál, ale jen ve druhé lize a už je to taky pěkných pár let zpátky, takže jsem v očekávání. V Liberci mě zatím přijali super. Těším se, až vyběhnu na trávník a českou ligu zkusím.

Nedobírají si vás noví spoluhráči, že jste vlastně zelenáč, co se domácí soutěže týká?

Zatím ne. (usměje se) Myslím, že kluci to takhle ani neberou. Nějaké zkušenosti mám ze zahraničí, jen je potřeba je přenést sem. A českou ligu jsem sledoval a zhruba vím, jak obtížná je. Samozřejmě něco jiného je, až ji člověk bude hrát. Počítám s tím, že můžou přijít chvilky, které bych třeba nečekal, ale na to je potřeba se připravit.

Česká liga je ve srovnání s italskou určitě víc o boji, nebude problém si zvyknout?

Určitě je běhavější, fyzičtější než v Itálii, kde se hraje techničtější fotbal. Ale úplně jiná je i anglická liga a s přechodem jsem neměl problém. Myslím, že v tom se adaptuju docela rychle. Stačí mi zápas dva, abych si zvyknul. Věřím, že se přizpůsobím a rychle do toho naskočím.

Proč jste se vůbec vrátil do Česka? Drtivá většina hráčů sní o opaku.

Zvolil jsem tenhle krok, abych se tu ukázal. Po zraněních (v roce 2014 měl zlomenou holenní i lýtkovou kost a v roce 2016 zlomeninu v kotníku – pozn. red.) jsem byl dva roky ve druhé italské lize a nebylo to takové, jaké bych si představoval. A než odejít třeba na Kypr, tak to mě víc lákalo vrátit se domů a po dlouhé době se ukázat tady. Uvidíme, jak to půjde.

Libor Kozák Narozen: 30. května 1989 Hráčská kariéra: 2007–2008 SFC Opava, 2008–2009 Lazio Řím, 2009–2010 SC Brescia, 2010–2013 Lazio Řím, 2013– 2017 Aston Villa, 2017–2018 SSC Bari, 2018–leden 2019 Livorno, od ledna 2019 Liberec. Reprezentační starty a góly: 8/2. Největší úspěchy: vítěz Italského poháru s Laziem Řím (2012/13). Nejlepší střelec Evropské ligy 2012/13. Bronzový z ME hráčů do 21 let v roce 2011.

V posledních letech se o vašem návratu mluvilo už několikrát. Proč to vyšlo až teď?

Když mi skončil kontrakt v Anglii, tak jsem to chtěl zkusit ještě venku, hlavně v Itálii, kde jsem v Laziu s velkým fotbalem začínal. Chtěl jsem se vrátit a zkusit to tam, kde mě lidi znali. A nevyšlo mi to. Potřeboval jsem po těch svých zraněních trochu víc času. Teď už cítím, že je ta chvíle a pravý čas.

Zahraniční etapa je uzavřená?

Obecně ve fotbale není nikdy nic uzavřené. Když to vztáhnu na sebe, tak platí to samé. Teď chci pomoct Liberci a uvidíme, co bude potom, jestli se v létě dál domluvíme. V kariéře jsem se cítil nejlíp těsně před zraněním, první půlrok v Anglii, kdy jsem dal v Premier League čtyři góly. Byl jsem v reprezentaci, proti Itálii jsem dal gól Buffonovi. Ten půlrok jsem se cítil v top formě, věřil jsem si. Mým cílem je tohohle pocitu sebedůvěry znovu dosáhnout.

Považujete to tedy za restart kariéry?

Obrazně řečeno by se to tak říct dalo. V mé situaci chci hrozně moc hrát, jsem na to natěšený. Tím, jak moc mě chtěl trenér v Liberci, mě dostal. Ano, je to restart. Chci začít hrát a dávat góly, potom se zase všechno může otevřít. Ale ono nemá moc smysl mluvit o tom, co bude.

Stály o vás i Jablonec a Ostrava, co nakonec rozhodlo pro Liberec?

Chtěl mě trenér, to pro mě byl ten nesilnější faktor. Mluvili jsme spolu a věděl jsem, že mě tady chce. Ale zájem byl velký od celého Liberce. Ve finále to rozhodlo o všem. Samozřejmě ale bude teď záležet na mně, a ne na trenérovi.

Je pravda, že v Liberci máte velkou šanci pravidelně hrát. Jakou tohle sehrálo roli?

Konkurence je úplně všude a záleží na člověku, jak se s tím popere. V životě jsem prožil situace, kdy jsem měl konkurenci menší a stejně jsem nehrál. A když byla větší, tak jsem hrál. Samozřejmě se ví, že Liberec potřeboval útočníka, takže se to potkalo. Šance tu určitě bude, jinak by mě trenér nechtěl. A na mně bude, abych ukázal, proč mě bral.

Sníte ještě o návratu do reprezentace?

Samozřejmě. Myslím, že žádný fotbalista by neměl přestat věřit, to platí i pro mě. Vyžaduju po sobě maximum. Vím, že kariéra byla rozjetá dobře a zabrzdilo mě zranění. Ale stalo se, je to za mnou a mám před sebou novou šanci. Poperu se, tak jako jsem se popral vždycky. A i kdyby šance vrátit se do reprezentace byla minimální, pořád je to šance. Teď se jen těším, až vyběhnu na trávník.

Liberec před dvěma a půl lety vzal Milana Baroše, který se u Nisy stal postupně jedním z klíčových hráčů. Jste připravený, že s ním třeba budete srovnáván?

Nevím, jestli zrovna s Barošem, ale vím, že očekávání jsou. Ale nějaké velké tlaky si nepřipouštím. Prostě jsem se vrátil, a pokud prodám na hřišti ten chtíč hrát, tak to půjde. A když půjde hra, přijdou i góly. Samozřejmě je potřeba nic nepodcenit, nachystat se, a hlavně být zdravotně v pořádku, to je základ.