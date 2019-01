Hotovo! Záložník Stanciu podepsal, už je hráčem Al Ahlí

Definitivní odchod ze Sparty, rumunský fotbalista Nicolae Stanciu se včera pozdě večer stal hráčem saúdskoarabského klubu Al Ahlí. Podepsal tam smlouvu na tři a půl roku. Letenský klub za 25letého záložníka dostane v přepočtu 258 milionů korun a Stanciu je tak druhým nejdražším hráčem, který z českého klubu přestoupil do zahraničí. Necelých 39 miliónů obdrží ještě Anderlecht Brusel, odkud Rumun loni v lednu do Prahy přišel.

Když byla Sparta s Al Ahlí domluvena na podmínkách přestupu, Stanciu dostal povolení odcestovat do Saúdské Arábie. „Respektovali jsme pravidla platná v této zemi. S hráčem proto neletěla manažerka Anamaria Prodanová Reghecampfová, ale náš spolupracovník Marko Větrovič, který ho doprovázel při lékařských prohlídkách i podpisu smlouvy," řekl Právu Pavel Zíka z agentury Global Sports, která rumunského hráče zastupovala v Česku.

Stanciu s Větrovičem museli cestovat nejprve do Dubaje, aby získali víza do Saúdské Arábie a mohli pokračovat do Džiddy, kde klub sídlí. Al Ahlí je dvojnásobným finalistou a pravidelným účastníkem arabské obdoby Ligy mistrů. Stanciu je pak šestým nejdražším hráčem, který kdy do Saúdské Arábie přišel. Rekord drží nigerijský útočník Musa, za kterého rival Al Nassr zaplatil 425 milionů korun.

Když Stanciu do Sparty přišel, stál ji 97 milionů korun. Teď na jeho odchodu pražský klub vydělává. Slib rumunského hráče po podzimní části sezony, že neodejde dřív, než získá na Letné nějakou trofej, se tak nenaplní.