Hlavním cílem je vyhnout se přímému sestupu i baráži, tvrdí před jarem kouč Slovácka Svědík

S trenérem Martinem Svědíkem se fotbalisté Slovácka vyšvihli v závěru podzimu na jedenácté místo tabulky a na jaře by rádi pokračovali ve výkonnostním vzestupu. „Do každého utkání půjdeme s touhou zvítězit. Naším hlavním cílem je pochopitelně vyhnout se přímému sestupu i baráži o udržení. Samozřejmě že by pro nás bylo mnohem komfortnější zahrát si na závěr sezony skupinu o sedmé až desáté místo než se klepat ve skupině o záchranu," má jasno Svědík.

Libuje si, že mohl s týmem absolvovat v průběhu zimní přípravy dvě soustředění v Turecku. „To mi dosud v žádném jiném klubu v Česku neumožnili. Mohli jsme trénovat v teple a na kvalitních trávnících. Zajištění jsme měli naprosto super," pochvaluje si.

Na jaře už nemůže Svědík počítat s útočníkem Kuchtou, jenž ukončil hostování ze Slavie a odešel do Teplic. Se záložníkem Petrem se hradišťský klub dohodl na ukončení smlouvy. „Místo Petra přišel do středu pole Diviš, jenž se k nám vrátil z Mladé Boleslavi. Pokud ve čtvrtek uspěje na zdravotních testech útočník Harba, který se s námi už delší dobu připravuje, tak s ním podepíšeme půlroční smlouvu. Ale ještě po jednom hráči na hrot se poohlížíme," sdělil Petr Pojezný, ředitel klubu z Uherského Hradiště.

Chorvatský obránce Domagoj Franič se upsal Slovácku.

Kromě Diviše a Harby bude další novou tváří ve Slovácku na jaře urostlý bosenský stoper Franič. „Mile mě překvapil. Je to bojovník, jeho velkou předností je důraz a výška. Navíc má solidní rozehrávku. Vidím u něj značnou perspektivu," tvrdí kouč Svědík.

Prozradil, proč nepřišel záložník Zoubele, jehož vedl ve svém předchozím působišti v Jihlavě, a v zimě ho plánoval přivést do Slovácka. „Jednali jsme. Jestli si ale jihlavské vedení řeklo za třiatřicetiletého borce pět až šest milionů korun, pak se to pohybuje v oblasti sci-fi. Tím dalo jasně najevo, že se dohodnout nechce. My jsme takhle přemrštěnou částku rozhodně nemínili akceptovat," říká rezolutně.

Jeho celek vstoupí do jara v sobotu krajským derby ve Zlíně. V podzimním střetnutí v Uherském Hradišti padlo Slovácko s tehdejším koučem Kordulou nečekaně vysoko 0:4. „Já jsem tenkrát sledoval utkání z hlediště. Je jasné, že teď máme Zlínu co vracet. Já budu poprvé přímým aktérem tohoto derby, a tak se už moc těším. Poctivě se na prestižní duel připravujeme, věřím, že pro Slovácko dopadne mnohem líp než na podzim," přeje si Svědík.