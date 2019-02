Prodej pana Krále nám pomohl v rozpočtu, řekl teplický šéf Šedlbauer

Bez dvou klíčových hráčů z podzimu vstupují fotbalisté FK Teplice do jarní části ligové soutěže. Stoper Alex Král zamířil do pražské Slavie a nejlepší střelec David Vaněček už působí ve skotském klubu Hearts of Midlothian. Oba odchody však berou v severočeském klubu reálně a osmý tým tabulky se plně soustřeďuje na sobotní premiéru v Edenu.

„Dohodli jsme se, že částka za přestup nebude komunikována, ale prodej pana Krále nám pomohl v rozpočtu, který je velice křehký," konstatoval předseda představenstva teplického klubu Pavel Šedlbauer k největšímu zásahu do teplického kádru.

Králův odchod vnímá jako oslabení i trenér Stanislav Hejkal. „Jeho ztráta je výraznější změnou než v případě Vaněčkova loučení. Alex Král mohl hrát pravého i levého stopera i na pozici záložníka, kde nám pozitivně obrátil jedno utkání. Vaněček za mého působení nepodával adekvátní výkony, hlavou už byl ve Skotsku. Ale i s Královým odchodem jsme počítali," vyjádřil kouč svůj postoj k hráčům, kteří budou v kariéře pokračovat v jiném prostředí.

Alex Král ještě v dresu Teplic.

Vlastimil Vacek, Právo

Na místo stopera mají Tepličtí tři adepty ze stávajícího kádru (Jeřábek, Hošek, Čmovš), k nimiž přibyl mladý Knapík. „Krále budeme asi těžko nahrazovat, ale nejsme klubem, že musíme držet na každou pozici tři až čtyři hráče. Jsou tady starší kluci, na nichž chceme hru stavět. Bez nich to nejde," zamyslel se sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, „Mladí kluci se budou snažit dokazovat, že do týmu a do sestavy patří. Je to jen o nich. Taky jsme chtěli otevřít dveře od kabiny áčka našim odchovancům," podotkl Vachoušek,

Přijde posila ze Sparty?

Novými tvářemi jsou útočníci Jan Kuchta, naposledy působící ve Slovácku, a David Bezdička z pražské Dukly. „Uvítali bychom před jarem ještě jednoho hráče formou hostování. Současný kádr je sice úzký, je to riziko, ale věřím, že tým je přesto silný," pravil ještě Hejkal.

Tepličtí nastínili i představu o další potencionální akvizici do útoku. „Musela by to být posila ne nadějná do budoucna, ale co už má něco odehráno a je hladová směrem ke svému rozvoji. Uvidíme, přestupy končí až 22. února a nikdy neříkej nikdy," poznamenal kouč a nevyloučil, že by se mohlo jednat o hráče z kádru Sparty.

Cílem Teplic je uhájení současných pozic. „Chceme se udržet ve střední části tabulky. Dlouhodobým strategickým plánem zůstává evropský pohár. Ať už přes ligu nebo MOL Cup," připomněl Šedlbauer. Na jaře však čeká na Teplice těžká pohárová překážka. „Vyfasovali jsme ve čtvrtfinále Spartu, což bude asi nejtěžší soupeř," uvažoval klubový šéf.

Na podzim přitom Tepličtí vyhráli v lize na Letné a jistě se pokusí podobný kousek zopakovat i na domácí půdě v poháru.