Pokoru skloňoval po remíze s Baníkem trenér Dukly i střelec gólu Podaný

„Pokoru chlapci, pokoru,“ nabádal Jakub Podaný své spoluhráče, protože některým se zdálo, že z prologu k ligovému jaru mohli doma vytěžit víc než bod. A nic na tom neměnilo, že hostili na Julisce do té doby třetí Ostravu, která přijela jako favorit. „Už vzhledem k tomu, jak zkušené mužstvo Baník na rozdíl od nás má, docela určitě. Proto skutečně berte remízu s pokorou,“ přidával se k autorovi domácí trefy Podanému i trenér Dukly Roman Skuhravý.

Dukla šla do vedení díky brance Jakuba Podaného

Dukla šla do vedení díky brance Podaného

Sám spokojený s nerozhodným výsledkem a získaným bodem, ještě víc však povzbuzený hrou a výkonem, který jeho svěřenci předvedli

„Navzdory všem patáliím, s nimiž jsme se museli před zápasem vyrovnat, to byla jiná Dukla než na podzim," kvitoval Skuhravý, jak jeho svěřenci ke konfrontaci s Baníkem přistoupili a jaký výkon předvedli.

https://www.facebook.com/FKDuklaPraha/posts/10157168837824306

„A to musel trenér sáhnout na posledních chvíli do sestavy a místo nemocného Hanouska postavit Štěpána Krunerta, A on zahrál skvěle," chválil Podaný mladého spoluhráče.

„Ono by si chválu zasloužilo víc hráčů. Kozma hrál první ligový zápas a počínal si jako starý mazák, Koval se vrátil z hostování a ukázal, že bude posilou, s triem obránců jsem byl také spokojený. A za taková tři čtyři kola bude mnohem silnější a lepší i González, který se před zápasem s Baníkem musel dávat do kupy," nešetřil slovy chvály domácí trenér.

„Pokud prostě budeme takto pokračovat a dál se zlepšovat, jednou nás tříbodová výhra nemine," nepopíral přitom Skuhravý, že výhru, a tudíž tři body by i on už konečně rád bral. Ze zápasu s Ostravou vytěžila Dukla po remíze 1:1 jen jeden, který zatím stačil k tomu, aby minimálně do soboty opustila poslední příčku v tabulce.

„Ale i to je pro naše sebevědomí důležité. Už během přípravy jsme si ho zvedli a dokázali si, že máme na kombinační fotbal, který na nás trenér požaduje, teď s Ostravou jsme se v tom utvrdili i v ligovém utkání. Musíme ovšem ligou kráčet s pokorou, protože pak budeme odměněni," notoval si s koučem Podaný.