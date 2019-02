Slezské derby skončilo remízou

Domácí se sedmi cizinci v základní sestavě sice do zápasu vstoupili aktivněji, ale soupeř je vytrestal hned za první okénko v defenzivě. Hosté ve 13. minutě vyrazili do protiútoku, přenesli hru zprava na levou stranu na rozběhnutého Jurečku, který míč proti Berkovcovi s přehledem křížně uklidil na zadní tyč.

Než by však Karviná stihla upadnout do deprese, stačila bleskurychle odpovědět. Čolič poslal od pravé postranní čáry vcelku nenápadný centr do vápna, kde však Wágner uplatnil výborný výběr místa a z voleje balon z malého vápna poslal do sítě.

Karviná i díky rychlému vyrovnání zase obživla a snažila se tvořit hru. Zato Opava dále vyčkávala na brejky a chyby soupeře. Také si vytvořila další šanci, ale Žídek ve 32. minutě přestřelil.

Závěr poločasu patřil Karviné. Šrom měl spoustu práce s tečovanou střelou Guby a už v nastavení zachránil s notnou porcí štěstí i Čoličovo zakončení z úhlu.

Pro domácí byla remíza málo a ve druhém poločasu pokračovali v aktivitě. Slibnější situace se tím však otevíraly soupeři, který ale žádné z několika přečíslení nedotáhl. Karviná se svého momentu mohla dočkat v 77. minutě, ale Ba Loua pohotovou střelou z otočky trefil Šromovu náruč.

Opavě naopak bod stačil, a když v poslední desetiminutovce přečkala i několik závarů ve vlastním vápně, odvezla si ho domů. Potřetí za sebou dokázala v lize bodovat a je devátá.