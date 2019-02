V sedmatřiceti jako by Matějovský zastavil čas. V konfrontaci s mistrem byl nejlepší na place

Výkon to byl jako z partesu. Jako by se Marek Matějovský vrátil v kariéře o deset let zpátky, když ještě hrával v anglickém Readingu nebo potom na pražské Letné. Jako by mu novou chuť do fotbalu dodávalo místo v základní sestavě, v níž se v jarní ligové premiéře proti Plzni zase po dlouhé době objevil. Dirigoval mladé spoluhráče, režíroval hru, hrál až s obdivuhodným nasazením. Jako by zastavil čas a dával všem zapomenout, že mu před půldruhým měsícem bylo už sedmatřicet.