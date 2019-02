Netradiční střelec nastartoval Boleslav, na lopatky pak složil Teplice kanonýr Komličenko

Soupeři se na něj chystají, ale všechno je marné. Útočník Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko vstřelil už svůj dvacátý gól v sezoně a i díky němu Středočeši dosáhli na tři body. V Teplicích poslal Boleslav do vedení netradiční střelec Antonín Křapka, aby krátce po přestávce řádil Komličenko. Zařídil penaltu a následně ji proměnil, pečetil tak výhru svého týmu 2:0.

Mladoboleslavský kanonýr Nikolaj Komličenko šel do vzdušného souboje s Janem Hoškem z Teplic.

Tepličtí sice v první půli uhlídali nejlepšího ligového kanonýra Komličenka, ale v ofenzivě se jim nedařilo, za první půli ani jednou netrefili branku. I proto byl stav dlouho 0:0. Čekání na gól ukončil ve 36. minutě netrafiční mladoboleslavský střelec Antonín Křapka. Ten se prosadil po rohovém kopu Marka Matějovského a následném centru Ladry. Míč poskakoval v houštině těl, až jej Křepka nadvakrát propálil do sítě. "Leželi tam dva soupeři, tak jsem to tam narval," svěřil se netradiční střelec středočeského mužstva.

A za chvíli mohlo být s Teplicemi ještě hůř. To se po centru Tomáše Přikryla vrhl po míči odvážně ostrostřelec Komličenko. Nakonec ale trefil míč jen hrudníkem a ten zazvonil jen na brankovou konstrukci. Z dorážky nebyl úspěšný ani jeho spoluhráč Ladra, když opět jen pálil do tyče. I tak ale do kabin odcházeli spokojenější hráči Mladé Boleslavi.

Komličenko dal o sobě vědět hned v úvodní minutě po přestávce. V pokutovém území se skácel po souboji s Hoškem a hlavní arbitr nařídil penaltu. K té se postavil sám kanonýr a bez potíží skóroval. Komličenko zaznamenal dvacátý gól v sezoně.

Za chvíli šli ale hosté do deseti a naděje Teplic na lepší výsledek alespoň trochu ožila. Míč za obranu sice letěl do ofsajdového postavení, ale mladoboleslavský Aleksander Šušnjar jej zastavil rukou a sudí nemilosrdně tasil červenou kartu. Severočeši následně změnili rozestavení a začali hrát na tři obránce, v koncovce se ale zatím trápí.

Hosté podnikali do otevřenější obrany rychlé kontry. Po jednom z výpadů pak Marek Matějovský zkusil akci zakončit lobem, ten však jen zazvonil na břevno teplické branky. I přes teplickou snahu se už skóre nezměnilo. Mladá Boleslav tak prohrála s Teplicemi jediný z posledních dvanácti zápasů.