Bojovali jsme jeden za druhého, tedy i za trenéra, ujišťuje po bitvě v Ďolíčku opěvovaný muž Sigmy

„Chtěli jsme především udržet vzadu nulu a věřili, že dopředu něco předvedeme a gól dáme, což se povedlo. Navíc opravdu brzy, takže pro nás lepší," vykládá dobře naladěný Martin Sladký, který dotlačil míč do sítě po centru Texla. „Krásně mi ho z jedničky sklepnul. Netrefil jsem ho nijak čistě, spíš jenom líznul a zapadlo to brány. Ani jsem to moc neviděl, myslím, že si ho tam možná srazil i obránce. Ale díky bohu za to," oddechl si.

Sigma díky tomu odskočila Klokanům v tabulce na rozdíl tří bodů. I když to žádná fotbalová hitparáda z její strany v sobotu nebyla. „Nejsme v situaci, kdy si můžeme vyskakovat nebo si hrát na nějaké fotbalisty. Fotbalovost je taky důležitá, ale teď potřebujeme hlavně sbírat body. Udělali jsme první krok, který je pro nás hodně důležitý. Čekají nás zápasy s Příbramí a na Dukle, které potřebujeme zvládnout. Oba týmy mají podobný bodový zisk jako my," poukazuje Sladký.

Šestadvacetiletý bek skóroval v nejvyšší soutěži poprvé od druhého kola v Mladé Boleslavi. V přípravě ho navíc provázelo zranění, kvůli kterému zpočátku trénoval jen individuálně. „Připojil jsem se ke klukům až na soustředění a moc toho neodehrál. Jsem rád, že jsem se vrátil tak rychle do sestavy a gól je taková třešnička na dortu," hlásí.

Jílek odvádí dobrou práci

Jeho mužstvo se po prohře s Jabloncem ocitlo v nepříjemné situaci. Navíc se spekulovalo o tom, že v případě nezdaru u Botiče by na lavičce skončil kouč Václav Jílek. „Hráli jsme i za něj, trenér v klubu odvádí dobrou práci. Myslím si, že vítězství nás hodně posílí," tvrdí útočník Jakub Yunis, jenž v útoku nahradil vykartovaného Martina Nešpora.

„Psalo se o tom a nečetlo se to vůbec hezky. Ale do téhle situace jsme se dostali všichni společně. Bojovali jsme hlavně za klub, za Sigmu, prostě jeden za druhého, tedy i za trenéra," přitakává Sladký.

„Tlak pochopitelně během týdne byl, ale důležité je si ho nepřipouštět. Kdybychom ho celý týden v trénincích házeli ještě mezi sebe a hádali se spolu, byla by to cesta do pekel. Takže my jsme se prostě snažili pracovat a věřili, že to zlomíme. Změna v přístupu byla na hřišti znát," libuje si autor vítězné branky.