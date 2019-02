Baroš o přestávce probral kabinu a pak udeřil. Chtěl jsem kluky nabudit, usmívá se

Za první půli sebe ani spoluhráče Baroš nechválil. Naopak v kabině spoluhráčům vysvětloval, že musejí přidat. „Vzal si slovo a něco nám řekl do duše. Pak přišel trenér, taky nám řekl nějaké poznatky. Chtěli jsme se zlepšit a mít hlavně vypadlé míče, protože Mara ovládal souboje ve středu pole a měli z toho dobré útočné akce. Když jsme druhý poločas zlepšili, tak jsme se do šancí zase dostávali my. Je super, že když nám někdo něco řekne, tak zareagujeme," usmívá se ostravský záložník Daniel Holzer.

„Nebylo to o nějakém seřvání, chtělo to spíš nabudit. Včetně mě samotného, protože nikdo z nás na začátku neodváděl maximum, na co máme. Nechtěl jsem řvát, ale zvednout adrenalin a kluky trošku povzbudit. Někdy kritika neuškodí. Důležité je, že to pomohlo," popisuje poločasovou promluvu Milan Baroš.

„Byli jsme v první půli všude pozdě, oni víc drželi balon, takže jsme si to museli v poločase vyříkat. Druhá půle byla od nás už daleko lepší. Věděli jsme, že rozhodne první gól, naštěstí jsme ho dali my. Pak jsme přidali ještě jeden a vyhráli zaslouženě," pokračuje Baroš, jenž před prvním gólem zaměstnal obranu, předal míč Fillovi a ještě stihl do jeho střely skočit tak šikovně, že balon tečoval do protipohybu brankáře Nguyena.

Ligový gól dal po pěti měsících

„Naštěstí ve čtvrtek akce, kdy do vápna chodí odražené balony a my útočníci musíme tečovat, trénujeme. Snažil jsem se tam dát lýtko, abych gólmanovi situaci trochu ztížil. Naštěstí to vyšlo," vykládá Baroš, který měl podíl i na druhém gólu střídajícího Diopa.

„Byl znovu hrotem, který znepříjemňoval práci stoperům. Dal gól, i když takovou šmudlu, druhý založil předfinální přihrávkou. Ukazuje, že i na jaře pro nás bude obrovsky důležitým hráčem," chválí svého kapitána, který dal ligový gól po pěti měsících, trenér Bohumil Páník.

Baník sedmému Liberci utekl na rozdíl deseti bodů. V boji o první šestku si tak hodně polepšil. „Řekli jsme si před zápasem, ale zase jsme z toho nebyli nějací vytřepaní, že když se prohraje, tak je všechno ztracené. Měli jsme nějaký náskok a teď jsme si ho ještě prohloubili, což je super. Na Spartu můžeme jet uvolněnější," přidává se Holzer.