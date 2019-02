Zlín je v problémech. Popáté v řadě prohrál

„Nebudu se vyjadřovat k podzimu, kdy jsem tu nebyl. Na jaře jsme ale zbytečně ztratili oba zápasy, jak doma se Slováckem, tak teď v Příbrami. Vedeme tu 1:0, a místo abychom zápas kontrolovali, dostaneme gól z penalty a po přestávce dva další. Problémů je několik. Špatně dostupujeme soupeře. Hráči stojí a přemýšlejí, jestli na něj vystoupit nebo ne. Zbytečně navíc ustupují. Nemáme tudíž tlak na míč. Chybí mi tam také víc náběhů. A když už si vytvoříme slibnou akci, řešíme finální přihrávku zbrkle," vypočítal kouč Roman Pivarník.

Podle něj by při tom hráči měli být v pohodě. „Jsme šestí, měli bychom být sebevědomí. Nevím, čeho se hráči bojí. Jaro bude opět bojem o život, a co by měla říkat mužstva, která mají mnohem méně bodů než my. Každý zápas bude velice těžký. Zatím na nás vedení netlačí. Pokud chceme skončit v šestce, musíme se zlepšit," zdůraznil. Po chvilce však dodal: „Ona to je otázka. V šestce můžete skončit poslední, bez šance na evropské poháry. Když budete sedmí, ve druhé skupině si účast můžete vybojovat, když pak porazíte soupeře ze skupiny nad vámi. Uvidíme časem, co je lepší."

Na hráčích zatím deka neleží

Samotní hráči si tíhu situace uvědomují, ale deka na nich zatím neleží. „Dva zápasy nám nevyšly, ale nějakou deku necítíme. Určitě se zvedneme. Není důvod k panice. Uvědomujeme si ale, že už musíme vyhrávat, pokud se chceme udržet v elitní šestce, a to chceme," pravil zkušený defenzívní univerzál Josef Hnaníček. „Dneska jsme neměli štěstí v zakončení, něco jsme mohli dát, ale Příbram byla pohyblivější, v tom byl velký rozdíl," dodal.

V Příbrami odehrál dvě sezóny. Rád se sem prý vrací... „Mám na Příbram dobré vzpomínky. Dneska to tu výsledkově nevyšlo. Příště si odtud snad body odvezeme," přál si.