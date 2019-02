S mateřským klubem neměl slitování, vstřelený gól však neslavil. Přišlo mi to tak lepší, culí se Janetzký

„Je to specifické, ale momentálně jsem hráč Opavy, takže se soustředím na ni. Každopádně jsem rád, že jsem mohl nastoupit. Ve smlouvě jsem stopku neměl, celý týden jsem věděl, že budu hrát a připravoval se normálně s týmem," vypráví 21letý záložník Jakub Janetzký, který ve 24. minutě vyrovnal na 1:1.

„Po centru ze strany mi to tam Smola sklepl a já vlastně stříle jen z voleje, takže jsem to měl celkem jednoduché," popisuje svou druhou ligovou trefu proti klubu, jemuž stále patří, od minulé zimy ovšem hostuje ve Slezsku.

Svůj pohotový gól oslavoval velmi střídmě. „Moc jsem neslavil, přišlo mi to lepší, než abych se tady radoval a běhal kolem tribun," culí se. Ostatně na severu Čech by se chtěl v létě pokusit dostat další příležitost.

Mos šancí v Jablonci nedostal

„Určitě bych se však chtěl poprat v Jablonci o základní sestavu, ale momentálně jsem v Opavě, takže to teď vůbec neřeším," přiznává středopolař, který zatím v zelenobílém dresu odehrál jen padesát dva minut. Cítil tedy po zásahu zadostiučinění? „Dalo by se to tak říci, moc šancí jsem tady nedostal. Ale jsem hlavně rád, že můžu hostovat v Opavě a pravidelně hrát, nějakou speciální motivaci jsem neměl, zápas jako každý jiný," poznamenává.

S Opavou vyválčil na horké půdě v Jablonci cenný bod, který v závěru vystřelil Tomáš Smola. „Jeden gól jsme si dali sami a na první jsme jim nahráli, inkasovali jsme blbé góly. Hlavně, že jsme dosáhli alespoň na jeden bod. Je hodně cenný. Jablonec je silný, hlavně doma," dobře ví Janetzký. Co si řekl s bývalými spoluhráči? „Nic, jen jsme se trochu popichovali."

„Kluby se dohodly tak, že proti nám může hrát a dal nám gól. Je to zvláštní. Ne že bych mu nepřál, ale dnes si to mohl odpustit," uzavírá jablonecký špílmachr Michal Trávník.