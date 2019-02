Na video se Trpišovský nevymlouval, po prohře v Plzni na rovinu přiznal: Hráli jsme špatně

„Hráli jsme prostě špatně, v tom to bylo," přiznával trenér Pražanů, že obhájce titulu měl v ostře sledované partii navrch a vyhrál zaslouženě.

Co na tom, že vedoucí trefu Plzně musel sudí zkoumat u videa a posuzovat, zda snad některý z domácích hráčů nestál v ofsajdu?

💬🧢„Tahali jsme za kratší konec a zaslouženě jsme prohráli. Ale zbývá čtrnáct zápasů, je to jen jedna z velkých bitev v dlouhé válce,“ říká trenér Trpišovský po utkání v Plzni: https://t.co/4YciOSJN0p #plzsla pic.twitter.com/YXbHcJpOJe — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 17. února 2019

„To už bylo jen vyústění první půle, během níž byla Viktorka důraznější, agresivnější a úspěšnější v osobních soubojích. V těch ve vzduchu dominovala naprosto, neboť jich vyhrála snad devadesát procent," přiznával Trpišovský, že jeho tým důležitou partii o výsluní tabulky nezvládal.

„Nehráli jsme to, co hrajeme normálně a co jsme chtěli hrát. Už po půlhodině jsem třeba věděl, že na hřiště musí jít Král, ale nakonec jsem čekal až do přestávky s vírou, že poločas nějak přežijeme. Nepřežili, takže to byla moje chyba," rozebírat slávistický kouč i svůj podíl na mizerném výkonu svých svěřenců.

Klíčovou situaci si ještě dopoledne u videa ukazovali

Kdyby zasáhl a střídal dřív, možná by jeho tým neinkasoval jako první. „Přitom po náběhu za záda našich obránců, který jsme nezachytili. A to jsme si přesně takovouto situaci ještě dopoledne u videa ukazovali," srovnával si trenér v hlavě, jak mohli jeho obránci takovouto chybu udělat.

Vždyť dopředu bylo jasné, že kdo v partii obhájce titulu s ligovým lídrem vstřelí první branku, bude mít k výhře blíž. Potvrdilo se to. Vrbova Viktoria znovu stvrdila, že se na těžké konfrontace dovede připravit a zvládá je.

„Pak už jsme ji jen zkoušeli honit střídáními a změnami herního stylu, ale k ničemu už to nebylo. A bylo jedno, zda vepředu běhal Olayinka nebo Škoda, protože o hrotovém útočníkovi to nebylo," odmítal trenér hostů, že by pochybil, když v porovnání se čtvrtečním pohárovým duelem nasadil místo Škody právě Olayinku.

„Kdyby hrál dneska na hrotu útoku kdokoli, bylo by to houby platné. Zápas jsme ztratili v jiných prostorech," věděl po prohře na hřišti mistra Jindřich Trpišovský,

Prohráli jednu z bitev v dlouhé válce

„Vedli jsme ligu už o šest bodů, teď máme k dobru jen tři. Prohráli jsme prostě jednu z bitev v dlouhé válce, do jejíhož konce zbývá ještě čtrnáct zápasů," nedělal ovšem ze ztracené partie a už jen polovičního náskoku na druhou Viktorii žádnou tragédii.

Viktorka dominovala v osobních soubojích

Ani střídání nepomohla

