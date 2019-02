Jablonecký Batman hraje s maskou už potřetí. Chci být trochu chráněný, vím, že do všeho vletím, vysvětluje Kubista

„Je to tak, ale tím, že ji mám už potřetí a většina kluků ji zažila, tak už to není až tak žhavý téma. Batman však padá pořád nejčastěji. Je to příjemný, to se neomrzí, třeba ze mě mají strach a platit to může i pro soupeře," řekl s úsměvem jablonecký odchovanec.

Kryt si nechal vyrobit před dvěma lety, to v létě 2017 utrpěl zlomeninu nosu v přátelském zápase se Žižkovem poprvé. Znovu ho využil před rokem, kdy měl přeražený nos po semifinále MOL Cupu se Zlínem. A nyní masku natahuje po prosincové operaci, při které mu lékaři vyrovnali nosní přepážku.

„Jedna nosní dírka mi začala zarůstat a ze sportovního hlediska nebylo žádné jiné řešení, protože na podzim jsem se začínal při zápase při větší zátěži dusit, hůř se mi dýchalo. Třeba v padesátý minutě jsem býval lidově řečeno zavařený," vysvětlil.

Nyní masku nosí hlavně z opatrnosti. „Znám se a vím, že do všeho vletím. Takže ji teď mám hlavně kvůli dobrému pocitu, abych byl trochu chráněný," připustil s tím, že ještě netuší, kdy ji odloží. „Po druhé zlomenině mi primář řekl, že s něčím podobným se ještě nesetkal, takže jsem rád, že mi to dali do kupy, prý to bylo strašně náročný. Takže mám trochu strach, abych do toho nedostal znovu ránu," poznamenal.

Remíza s Opavou kazí dojem

Jak se mu s ní hraje? „Mám trochu zúžené periferní vidění, ale je to o zvyku, už vím, co od ní můžu čekat. Když hlavičkuju a balon blbě trefím, trochu to zabolí, jak karbonové hrany narazí na obličej. Jinak jsem se s ní naučil hrát se vším všudy," prozradil.

Ostatně na startu jara přispěl gólem k cenné výhře 2:1 v Olomouci a vidět byl i při poslední domácí plichtě 2:2 s Opavou, kdy jeho tým inkasoval vyrovnávací gól až čtyři minuty před koncem.

„Hodně mě to mrzí. Víme, že výkon a předvedená hra nebyly optimální, ale když už jsme byli poměrně blízko vítězství, nechali jsme si ho trestuhodně utéct. O to více můžeme být naštvaní," přiznal Kubista.

„Tahle remíza nám kazí dojem z jara. Kdybych to měl vyjádřit procenty, jsme spokojení tak na padesát procent. V Olomouci jsme vyhrát chtěli, což se podařilo. Jenže chtěli jsme vyhrát i doma s Opavou a z tohoto pohledu musíme brát remízu jako zklamání," zhodnotil poslední duel, kdy zelenobílé vedl poprvé v kariéře v lize jako kapitán místo zraněného Tomáše Hübschmana.

„Rozhodli jsme se pro Vojtu Kubistu. Nejstarší hráč je sice Vlasta Hrubý, ale on je v bráně. Moc velkou váhu tomu však nepřikládám, možná to mohl být kdokoliv," poznamenal kouč Jablonce Petr Rada.

„Trenéři se tak rozhodli. Samozřejmě jsem za to rád, obzvlášť když to bylo v ligovém zápase a v klubu, kde jsem vyrůstal. Patřím mezi zástupce, ale přesně určené to nemáme," uzavřel univerzál s 99 starty v první lize. V sobotu v Mladé Boleslavi si může připsat jubilejní stý.