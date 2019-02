Dočkal je za dveřmi, Sparta má před uzávěrkou přestupů napilno

Těsně před skončením přestupního termínu finišuje fotbalová Sparta s doladěním návratu Bořka Dočkala z Číny a příchodem Filipa Panáka z Karviné. Oba hráče by měla představit během pátku, kdy přestupy končí. Pokud jde o odchody, Tomáš Wiesner by mohl jít hostovat do Mladé Boleslavi a Golgol Mebrahtu do Bohemians. Tři mladíci míří na hostování do druhé ligy.