Dočkal se vrací do Sparty, Rosický ale připomíná: Bořek nevyřeší všechno

Konečně! Fanoušci letenského klubu si oddechli. Bořek Dočkal podepsal smlouvu s fotbalovou Spartou, kam se vrací po čínském angažmá a hostování v americké Filadelfii. Záložník, který se podílel na zisku posledního sparťanského double a postupu do čtvrtfinále Evropské ligy, je po dvou letech znovu součástí letenského týmu.

Nejdřív informaci potvrdil na sociálních sítích Dočkal, vzápětí i na svých oficiálních stránkách Sparta. I s tím, že Dočjkal na Letné podepsal smlouvu na 3,5 roku.

Je to lídr, libuje si trenér

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat Bořka zpátky na Letnou. Potřebovali jsme zkušeného hráče a lídra, což Bořek přesně splňuje. Stejně tak si ale nemyslíme, že on sám může vyřešit všechny potíže, se kterými se potýkáme. Měl by dobře zapadnout do mužstva, které vytváříme. Nabídne spoluhráčům své zkušenosti, což je velmi důležité z hlediska skladby našeho týmu," komentuje transfer sportovní ředitel Tomáš Rosický na webových stránkách letenského klubu.

Rodák z Městce Králové dosud na Letné působil mezi lety 2013 a 2017. V sezóně 2013/2014 slavil se Spartou titul v české nejvyšší soutěži i zisk domácího fotbalového poháru. Se Spartou nyní podepsal poté, co se mu podařilo ukončit kontrakt s čínským Che-nan Ťien-jie.

https://www.facebook.com/BorekDockalOfficial/posts/2393767037301491

„Bořek se vrací tam, kam si návrat vysnil. Ke Spartě ho pojí velmi silný vztah, cítí spoluodpovědnost za budoucnost klubu a příchodem na Letnou se k tomu otevřeně zavázal. Není to v českých podmínkách standardem," glosoval parafování smlouvy Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která návrat kapitána české reprezentace z čínského angažmá realizovala.

„Kroky, které bylo nutno pro jeho návrat na Letnou zkompletovat, řadí tento transfer mezi nejnáročnější výzvy mé profesní kariéry. O to jsem šťastnější, že se vše povedlo dotáhnout," potvrdil Kolář.

„Bořka samozřejmě dobře znám z jeho minulého působení ve Spartě. Vždy patřil ke klíčovým postavám... Je to lídr, dokáže na hřišti usměrnit spoluhráče," říká na adresu nové akvizice kouč Zdeněk Ščasný, který společně se záložníkem před třemi lety slavil postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

„Za důležitou věc považuji, že s námi už nějakou dobu trénoval a s týmem je sžitý. Dařilo se mu v poslední době ve Filadelfii i v národním týmu, věřím, že na to naváže i teď po návratu do Sparty," doplňuje kouč.

I transfer Panáka stvrzen

Sparta zároveň oznámila, že v poslední den přestupního termínu finalizovala příchod Filipa Panáka z Karviné, který podepsal smlouvu do léta 2022.

Filip Panák je novou tváří Sparty.

sparta.cz

"Sledovali jsme ho delší dobu. Jedná se o hráče s velkou herní inteligencí, což dokazuje jeho univerzálnost a schopnost nastoupit i v záložní řadě na všech pozicích. Nicméně pro budoucnost v něm vidíme středního obránce, protože naplňuje naše představy o konstruktivním stoperovi," řekl Rosický.

„Věděli jsme, že Filip není zdravotně úplně v pořádku, i přesto mu věříme. Budeme mít trpělivost, dostane od nás čas, protože jsme ho sledovali dlouhodobě a víme, jaký je v něm potenciál," přitákával kouč Zdeněk Ščasný.