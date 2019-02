Kvůli utkání Sparty s Baníkem budou v ulicích stovky policistů

Kvůli nedělnímu ligovému zápasu mezi fotbalisty Sparty a ostravského Baníku na Letné budou v ulicích Prahy stovky policistů. Do bezpečnostních opatření se zapojí i policisté koních, psovodi a celou situaci bude monitorovat policejní vrtulník. ČTK o tom dnes informoval policejní mluvčí Tomáš Hulan. Policie vnímá utkání jako rizikové.

Fanoušci Baníku dorazí po 14:00 na holešovické nádraží a odtud se vydají pěšky na stadion. "V souvislosti s tímto pochodem lze očekávat omezení plynulosti silniční dopravy na pozemních komunikacích právě v okolí zmiňovaného nádraží, potažmo i u nedalekého výstaviště," uvedl Hulan.

Policisté by v případě problémů dopravu řídili, v krajním případě by některou z ulic museli uzavřít. "Jelikož určitě nechceme situaci jakkoli podcenit, nasadíme do bezpečnostního opatření několik stovek policistů dopravní, pořádkové i kriminální služby, včetně například policistů jízdní policie či policejních kynologů," dodal mluvčí.

Zápasy Baníku se Spartou jsou považovány za rizikové dlouhodobě. Například v únoru 2015 zajistila policie v souvislosti s výtržnostmi po utkání v Ostravě 54 lidí. O rok dříve se domácí chuligáni Baníku za podpory svých příznivců z Polska pokusili na stadionu dostat k sektoru hostů. Při následném zásahu desítka policistů utrpěla zranění a 18 násilníků bylo obviněno především z výtržnictví, případně z útoku na veřejnou osobu.